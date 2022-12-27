أجواء ماطرة تزيد جمال أبوظبي

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت أبوظبي والعين والظفرة ومناطق الدولة، أمس، استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة، تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، وجريان الشعاب والأودية، وانخفاض في درجات الحرارة، حيث بلغت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة أمس، 6.9 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر الطقس اليوم «غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً»، مع بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار نهاراً خاصة على المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربي معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً وسرعتها من15إلى 35 تصل إلى55كم/س، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومتوسط إلى مضطرب في بحر عمان.

بلغت أعلى أربع كميات مياه مسجلة كالتالي «55.1 مليلتر على جبل مبرح، والطويين بكمية 35.8 ملليلتر، وجبل جيس بكمية 34.6 ملليلتر، وجبل الرحبة بكمية بلغت 32.3 ملليلتر».

حيث تهيأت الفرصة لتكوّن سحب ركامية ممطرة، تصاحبها رياح نشطة السرعة أحياناً مثيرة للغبار، أدت إلى اضطراب البحر، وتصل سرعة الرياح إلى 45 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج أحياناً وخاصةً مع السحب في الخليج العربي، ويصل ارتفاع الموج إلى 7 أقدام في العمق، ومن المتوقع أن تستمر اليوم حالة عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم ويتخللها بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة أحياناً، والبحر متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية والشمالية من الدولة، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه، والتي يتوقع استمرار هطولها وقد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له، حالة جوية على الدولة تستمر إلى اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، حيث تتأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، متزامناً مع امتداد منخفض جوي وتيار هوائي غربي في طبقات الجو العليا تؤدي إلى تحرك تشكلات سحب مختلفة من الغرب باتجاه الدولة على شكل موجات متتالية.

ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، حيث تزداد كميات السحب على فترات تتخللها سحب ركامية، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية تمتد على بعض المناطق الشرقية، إذ تتأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، مع استمرار تدفق السحب من الغرب والجنوب الغربي على فترات تتخللها سحب ركامية ممطرة مختلفة الغزارة، يصاحبها البرق والرعد أحياناً على مناطق متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة.

وبالنسبة إلى الرياح، تنشط الرياح الشمالية الغربية في وجود السحب، وتكون قوية أحياناً خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار، وعن حركة البحر، يضطرب البحر أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عُمان، خاصة خلال وجود السحب.

متوسطة وغزيرة

هطلت أمس أمطار غزيرة على البليدة ودبا (الفجيرة) ومليحة (الشارقة)، أما عن الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة فشهدتها مناطق خورفكان والمدام (الشارقة)، وجزيرة أبو الأبيض (أبوظبي)، وأمطار متوسطة في واحة دبي السيليكون/ الخوانيج (دبي)، ودبا (الفجيرة)، وسمنان (الشارقة)، ومصفح (أبوظبي)، وشارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه أم القيوين/ عجمان، وأمطار خفيفة إلى متوسطة في شارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي باتجاه براكة/ لهباب والليسيلي ومرقب (دبي)/ الشويب (العين)/ طريق العين – دبي

كما هطلت أمطار خفيفة في الرحمانية والسيوح ودبا الحصن (الشارقة)، والياسمين (عجمان)، والرويس وطريف وجسيورة (منطقة الظفرة)، والسلمة (أم القيوين)، والهير (العين)/، وخور خوير (رأس الخيمة)، والشوامخ/ مدينة شخبوط وساس النخل والعجبان (أبوظبي).

120 صهريجاً و100 محطة ضخ لسحب تجمعات المياه بالشارقة

أكدت بلدية مدينة الشارقة استمرار جهود فرق العمل وطوارئ الأمطار للتعامل مع الحالة الجوية السائدة وهطول أمطار الخير على كافة مناطق مدينة الشارقة، بكفاءة عالية، من خلال كادر عمل مؤهل ومعدات وآليات متنوعة لسحب تجمعات المياه في مختلف المناطق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، حيث تعمل كافة اللجان بمنظومة متكاملة ومشتركة منذ الساعات الأولى لهطول الأمطار يوم أمس. وأوضح عبيد سعيد الطنيجي رئيس فريق طوارئ الأمطار، أن البلدية وفرت كافة الإمكانات اللازمة من كوادر عمل ومعدات وآليات منذ بدء الحالة الجوية يوم أمس، وفقاً للخطط المعدة مسبقاً للتعامل الفوري مع هطول الأمطار وسحب تجمعات المياه، حيث تقوم كافة الفرق واللجان بمهام عملها بكفاءة عالية ما عزز من سهولة ومرونة التعامل مع حالة الطقس السائدة. وأفاد رئيس فريق طوارئ الأمطار أن البلدية وفرت 120 صهريجاً لسحب تجمعات مياه الأمطار وأكثر من 100 محطة ضخ متنقلة ومحطتي السد، كما وفرت كامل المعدات الأخرى واللباس اللازم لكوادر العمل من أجل سلامتهم خلال تواجدهم في الميدان، مشيراً إلى أن البلدية قامت بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وتقديم الدعم اللازم في مختلف المناطق والطرق والميادين، ما يضمن سير الأعمال وفقاً للخطط المشتركة.