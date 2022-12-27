أمطار متفرقة على الفجيرة ومدن المنطقة الشرقية

فهد بوهندي (الفجيرة)

هطلت أمطار متفرقة على مناطق متعددة من إمارة الفجيرة تركزت على منطقة مسافي ودفتا ووصولاً إلى مدينة الفجيرة، كما امتد سقوط الأمطار على مختلف مدن المنطقة الشرقية في كلباء وخورفكان وامتدت إلى دبا، وتراوحت الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة ابتداءً من ساعات الفجر الأولى واستمرت طوال اليوم، مما أدى لجريان عدد من الأودية وجريان الشعاب الجبلية في مختلف مناطق الساحل الشرقي.

من جهته، قال المواطن عبدالله النقبي من خورفكان: «بدأت الأمطار بالهطول كما هو متوقع، وتعتبر مبشرة للأهالي بالمزيد لأن السماء لا زالت ملبدة بالغيوم ومتوقع هطول كميات أكبر منها خلال الفترة القادمة. وقالت المواطنة شيخة اليماحي: الأمطار تعزز شعار أجمل شتاء في العالم وتحوله لواقع جميل نعيش تفاصيله بين مختلف المناطق السياحية، خصوصاً في الساحل الشرقي في طقس بارد وأمطار وسماء ملبدة بالغيوم.ومن جهتها، وجهت القيادة العامة لشرطة الفجيرة تنبيه عبر مواقعها الرسمية إلى الجمهور بأنه في ظل الحالة الجوية المتوقعة، يجب على الجمهور الابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه، وأخذ الحيطة والحذر وخفض السرعات على الطرقات. وأعلنت بلدية خورفكان عن إغلاق حديقة شيص تحسباً لتداعيات الأمطار، وبدورها أغلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة الطريق المؤدي لمنطقة شيص أمام المركبات.