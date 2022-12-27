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استمرار الرحلات البحرية دون توقف في الظفرة

تنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار (من المصدر)
28 ديسمبر 2022 01:23

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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شهدت منطقة الظفرة أمطاراً متفاوتة بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة على أغلب مدن المنطقة، واستمرت على فترات مختلفة في كل من مدينة زايد وليوا والسلع وجزيرة دلما.
واستمرت حركة الملاحة البحرية من جبل الظنة إلى جزيرة دلما والعكس دون توقف وخلال الرحلات اليومية المعتادة.
وأكدت بلدية منطقة الظفرة جاهزية فرق البلدية كافة، للتعامل مع التقلبات الجوية التي قد تشهدها الدولة حالياً، من تساقط الأمطار والرياح المختلفة التي قد تؤدي إلى تجمع المياه وتساقط الأشجار.
ودعت البلدية سكان منطقة الظفرة في كافة المدن إلى ضرورة الإبلاغ عن تجمّع الرمال أو سقوط أشجار أو أي حالات طارئة، نتيجة التقلبات الجوية، على الرقم 993 أو المنصة التفاعلية على واتس آب: 026788888 ومتابعة النشرات الجوية من الجهات الرسمية، وتجنّب التعرض المباشر للغبار والعوائق الترابية. وطالبت البلدية بتوخي الحيطة والحذر في السير على الطرقات، نظراً لتأثر بعض المناطق برياح نشطة السرعة ومثيرة للغبار والأتربة وتساقط الأمطار.
وكانت البلدية قد أكملت في وقت سابق استعداداتها لموسم الأمطار من خلال جاهزية الفرق والمعدات للتعامل مع أي طارئ.

الرحلات البحرية
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