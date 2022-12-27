تخريج دورة «قادة الوحدات» في أبوظبي

أبوظبي (وام)

احتفلت «شرطة أبوظبي» بتخريج 20 من منتسبي إدارة مكافحة الشغب بقطاع المهام الخاصة من دورة تدريب قادة الوحدات، والتي عقدت بالتعاون مع وزارة الداخلية الفرنسية بحضور الملحق الأمني في سفارة الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، وعدد من الضباط.

وأشاد العميد حامد محمد حمود الهاجري، مدير مديرية ق7 باستكمال الخريجين لمتطلبات التخرج بنجاح، مؤكداً اهتمام القيادة الشرطية بتطوير أداء المنتسبين على نحو يعزز جهود التحسين المستمر للعمل الشرطي.

وحث الخريجين على الاستفادة القصوى من الموضوعات النظرية والعملية التي قدمها الخبراء الفرنسيون والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم، بما يسهم في صقل مهاراتهم، ورفع كفاءتهم، وتسخير ما تلقوه في تطوير العمل الشرطي والأمني.