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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
27 ديسمبر 2022 18:14

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً ويتخلله بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار نهاراً خاصة على المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً.
وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 إلى 35 تصل إلى 55 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً و يحدث المد الأول عند الساعة 16:06 والمد الثاني عند الساعة 06:18 والجزر الأول عند الساعة 10:05 والجزر الثاني عند الساعة 23:11.
وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:05 والمد الثاني عند الساعة 01:59 والجزر الأول عند الساعة 19:18 والجزر الثاني عند الساعة 08:37.

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المصدر: وام
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