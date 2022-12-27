خالد بن محمد يلتقي ولي عهد الأردن

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبو ظبي التنفيذي اليوم أخاه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وبحث سموهما - خلال اللقاء الذي جرى على هامش التمرين العسكري التعبوي المشترك بين البلدين في أبوظبي - العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن.

كما تناول اللقاء أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة بين البلدين في العديد من القطاعات الحيوية التي تشكل مرتكزات رئيسة للتنمية والتقدم. حضر اللقاء..معالي حميد عبيد أبو شبص رئيس ديوان المحاسبة والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة واللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية وسعادة نصار الحباشنة سفير الأردن لدى الدولة والدكتور زيد البقاعين مدير مكتب ولي عهد الأردن وعدد من المسؤولين.