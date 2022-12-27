«الشارقة للتعليم» يختتم برنامج «المرشد السياحي»

الشارقة(الاتحاد)

اختتم مجلس الشارقة للتعليم برنامجه «المرشد السياحي»، بعد أن نجح في عكس صورة إيجابية لإمارة الشارقة، بتأهيل طاقات وطنية شابة من قبل تنمية قدرات الطلاب والطالبات بالتدريب والصقل ليكونوا مرشدين سياحيين قادرين على التعريف بالمواقع السياحية التي تزخر بها إمارة الشارقة.

واستهدف «برنامج المرشد السياحي» تنمية مهارات المشاركين والمشاركات، وبناء قدراتهم الإرشادية والحوارية، وتهيئتهم للانخراط في المجال السياحي واستقبال الوفود، وإلمامهم بأبرز المواقع السياحي وبتاريخها وأهميتها وما تحتويه تلك المواقع من معلومات ثرية، وذلك ليكونوا مؤهلين في نهاية البرنامج لإعطاء صورة كاملة عن المواقع السياحية، فضلاً عن عادات وتقاليد الوطن.

وتلاقى البرنامج مع رؤية المجلس بالشراكة مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في رفع الإيجابية لدى الطلبة وإطلاعهم من خلال الورش والزيارات التي جرى تنفيذها، على أهمية الإرشاد السياحي وتعريفهم بالمواقع السياحية المختلفة. وفي هذا الإطار جرى تنفيذ ورشه بالتعاون مع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في الإلقاء والتقديم، بهدف صقل مهارات وتمكينهم من عرض المعلومات والتحدث أمام السياح والجمهور.

كما جرى تنظيم عدد من الزيارات في مدينة الشارقة، وشملت المتاحف والقصباء وقلب الشارقة والمنتزه والمنطقة التراثية نظراً لما تضمه من إرث ثقافي وسياحي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لهم لزيارة بعض المشاريع الجديدة وجهات شروق الحديثة، وتعرف المشاركون من خلال البرنامج على أهمية عدد من المواقع في المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة، حيث تمت زيارة سفاري الشارقة واكتشف مليحه.

وفي مدينة خورفكان، جرى زيارة شاطئ خورفكان وسد الرفيصة، أما في كلباء فتمت زيارة مركز كلباء للطيور الجارحة ومركز الخفية لصون البيئة الجبلية وغيرها من الزيارات العدة لكافة المواقع المتعددة.وأوضحت علياء سعيد الشامسي، رئيس قسم الأنشطة والمهارات الطلابية بالإنابة بمجلس الشارقة للتعليم، أن برنامج المرشد السياحي حقق نجاحاً كبيراً، خاصة بعد أن أكسب المشاركين من الطلبة والطالبات مهارات الإرشاد السياحي والتعرف إلى المناطق السياحية في إمارة الشارقة بجانب أحدث المشاريع، بالإضافة إلى تعريف المنتسبين مهارات الإلقاء وآداب الضيافة الإماراتية وكيفية التعامل مع السياح.وأكدت أن مجلس الشارقة للتعليم حرص على تنظيم البرنامج في إطار حرصه على القيام بواجبه في تأهيل جيل طلابي قادر على القيام بالتعريف بإنجازات إمارة الشارقة ومواقعها، ليكون في الصف الأول عند استقبال الوفود والسياح.