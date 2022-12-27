أمطار على الدولة واستمرار حالة عدم الاستقرار الجوي

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت أبوظبي والعين والظفرة والعين ومناطق الدولة، استمرار هطول الأمطار متفاوتة الشدة، تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، وجريان الشعاب بالأودية، وانخفاض في درجات الحرارة، حيث بلغت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة هذا الصباح 6.9 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، وبلغت أعلى كمية مسجلة 55.1 مليلتر على جبل مبرح،

حيث تهيأت الفرصة لتكوّن سحب ركامية ممطرة، تصاحبها رياح نشطة السرعة أحياناً مثيرة للغبار، أدت إلى اضطراب البحر، وتصل سرعة الرياح إلى 45 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج أحياناً وخاصةً مع السحب في الخليج العربي، ويصل ارتفاع الموج إلى 7 أقدام في العمق، حيث تستمر اليوم حالة عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم ويتخللها بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة أحياناً، والبحر متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية والشمالية من الدولة، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه، والتي يتوقع استمرار هطولها وقد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له، حالة جوية على الدولة تستمر إلى يوم غدٍ الأربعاء 28 ديسمبر 2022، حيث تتأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، متزامناً مع امتداد منخفض جوي وتيار هوائي غربي في طبقات الجو العليا تؤدي إلى تحرك تشكلات سحب مختلفة من الغرب باتجاه الدولة على شكل موجات متتالية.

ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، حيث تزداد كميات السحب على فترات تتخللها سحب ركامية، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية تمتد على بعض المناطق الشرقية، إذ تتأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، مع استمرار تدفق السحب من الغرب والجنوب الغربي على فترات تتخللها سحب ركامية ممطرة مختلفة الغزارة، يصاحبها البرق والرعد أحياناً على مناطق متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة..

وبالنسبة إلى الرياح، تنشط الرياح الشمالية الغربية في وجود السحب، وتكون قوية أحياناً خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار، وعن حركة البحر، يضطرب البحر أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عُمان، خاصة خلال وجود السحب.

وفيما يلي الأمطار المشاهدة اليوم الثلاثاء، وفق المركز الوطني للأرصاد، بالنسبة إلى الأمطار الغزيرة، فقد هطلت على البليدة ودبا (الفجيرة)/ مليحة (الشارقة)، أما عن الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة، فقد شهدتها مناطق خورفكان والمدام (الشارقة)/ جزيرة أبو الأبيض (أبوظبي)

وأمطار متوسطة في واحة دبي السيليكون/ الخوانيج (دبي)/ دبا (الفجيرة)/ سمنان (الشارقة)/ مصفح (أبوظبي)/ شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه أم القيوين/ عجمان، وأمطار خفيفة إلى متوسطة في شارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي باتجاه براكة/ لهباب والليسيلي ومرقب (دبي)/ الشويب (العين)/ طريق العين – دبي

وأمطار خفيفة في الرحمانية والسيوح ودبا الحصن (الشارقة)/ الياسمين (عجمان)/ الرويس وطريف وجسيورة (منطقة الظفرة)/ السلمة (أم القيوين)/ الهير (العين)/ خور خوير (رأس الخيمة)/ الشوامخ/ مدينة شخبوط وساس النخل والعجبان (أبوظبي).