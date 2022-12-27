تخصيص خدمات صحية مجانية للمتقاعدين المسجلين لدى "أبوظبي للتقاعد"
مبادلة للرعاية الصحية تتعاون مع صندوق أبوظبي للتقاعد لتقديم خدمات صحية مجانية للمتقاعدين
27 ديسمبر 2022 15:12
أبرمت شبكة "مبادلة للرعاية الصحية" اتفاقية شراكة مع "صندوق أبوظبي للتقاعد"، لتقديم خدمات رعاية صحية مجانية وحصرية للمتقاعدين المسَجلين لدى الصندوق عبر تخصيص برنامج صحي شخصي مجاني لهم، فضلاً عن إضافة ميزة تسجيل المتقاعدين الجُدد تلقائياً في البرنامج.
وتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، بما يتماشى مع استراتيجية "مبادلة للرعاية الصحية" الرامية لتحقيق أعلى مستويات الصحة وجودة الحياة في مجتمع إمارة أبوظبي، ورغبة الصندوق في توسيع شبكة المزايا الاجتماعية للمتقاعدين المستفيدين منه.
وبموجب الاتفاقية ستوفر شبكة مرافق الرعاية الصحية "مبادلة للرعاية الصحية" خدماتها للمتقاعدين على مستويين؛ يحمل المستوى الأول عنوان "الاستثمار الصحي"، ويهدف إلى تشجيع المتقاعدين الذين تقل أعمارهم عن 60 عاماً، على الكشف المبكر والوقاية من الأمراض المزمنة ومعالجتها، مع التركيز بشكل خاص على تبنّي عادات وأنماط حياة صحية للوقاية من الأمراض الشائعة مثل السمنة والسكري والسرطان، والتخفيف من حدة أعراضها للمصابين بها.
ويركز المستوى الثاني والذي يحمل عنوان "الصحة ثروة" على تمتع المتقاعدين من كبار المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً بشيخوخة صحية، عبر تمكينهم من التعامل أو الوقاية من الأمراض التنكسية التي تزداد عادة مع التقدّم في السن وتؤدي إلى تقليل النشاط اليومي، مثل ضعف البنية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وضعف الإدراك.
وطبقاً لشروط هذه الاتفاقية، فإن البرنامج الشخصي الصحي المجاني، سيُقدم لجميع المتقاعدين خدمات الفحص السنوية الشاملة، في مرافق الرعاية الصحية التابعة لـ "مبادلة للرعاية الصحية"، كما سيُوفر خدمات علاج الأمراض ومتابعتها، وسيُمكّن البرنامج جميع المتقاعدين وموظفي "صندوق أبوظبي للتقاعد" من الاستفادة من العروض والخصومات الحصرية على الفحوصات الصحية متعددة التخصصات والخدمات الأخرى المدفوعة، بالإضافة إلى الاستفادة من الفعاليات الصحية، التي تعقد افتراضياً أو حضورياً ضمن البرنامج. ويتيح البرنامج للمتقاعدين حجز مواعيدهم على شبكة "مبادلة للرعاية الصحية" بشكل حصري، والاستفادة من البرنامج الصحي الشخصي المجاني عبر الرقم المجاني 800204، والتي تشمل كذلك: "مستشفى أمانة للرعاية الصحية والتأهيل، مركز العاصمة للفحص الطبي، مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، مركز امبيريال كوليدج لندن للسكري، مستشفى هيلث بوينت، مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، شبكة هيلث بلاس التخصصية، ومورفيلدز للعيون – أبوظبي.
وتعليقاً على إبرام هذه الاتفاقية أكد سعادة خلف الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد في صندوق أبوظبي للتقاعد حرص الصندوق على التّوسع في عقد الشراكات الناجحة لا سيما وأن "مبادلة للرعاية الصحية"، تُعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين للصندوق، بما يصب في مصلحة المواطنين المشمولين بخدمات الصندوق، مشيراً إلى التزام الصندوق بزيادة الخدمات والمزايا والمنافع الاجتماعية للمواطنين المسجلين لديه بمختلف فئاتهم، لتعزيز تجربتهم وتقديم خدمات استثنائية واستباقية لهم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كافة وسائل الدعم للمواطنين، لا سيما فئة كبار المواطنين وتوفير سبل الراحة والرفاهية لهم".
من جهته، قال حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية: "نعتزّ بالشراكة التي تجمعنا بصندوق أبوظبي للتقاعد، نقدّم فيها خدماتنا لشريحة مهمة جداً من سكان أبوظبي، حيث تغطي شراكتنا مجموعة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية التي تتيح رعاية صحية عالمية المستوى تتميّز بفهمها لخصوصية المجتمع المحلي وإدراكها لاحتياجاته".