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إغلاق طريق جبل جيس برأس الخيمة نظراً للتقلبات الجوية

إغلاق طريق جبل جيس برأس الخيمة نظراً للتقلبات الجوية
27 ديسمبر 2022 13:02

 أعلنت شرطة رأس الخيمة عن إغلاق الطرق المؤدية إلى جبل جيس بسبب الأمطار وجريان الأودية وتقلبات الطقس.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رأس الخيمة
جبل جيس
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