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أبوظبي.. حملة توعوية بشأن متطلبات التخييم والفعاليات في البر

أبوظبي.. حملة توعوية بشأن متطلبات التخييم والفعاليات في البر
27 ديسمبر 2022 12:43

نفذت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية حملة توعوية ميدانية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق فريجنا بشأن رفع مستوى الوعي المجتمعي باشتراطات ومتطلبات التخييم والفعاليات في المناطق المصرح بها للتخييم.

 وقد شملت الحملة النطاق الجغرافي التابع لكل من بلديتي الشهامة، والوثبة، وركزت الجهود حول تعريف هواة التخييم بالمتطلبات التي تضمن لهم السلامة عند التخييم في المناطق المخصصة، وكذلك تعريفهم بمعايير الحفاظ على المظهر العام ، وحماية البيئة.

وتضمنت الحملة نشر العديد من المنشورات التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيق (فريجنا)، وإرسال الرسائل النصية التوعوية والإرشادية، بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية إلى مناطق التخييم الكثيرة المنتشرة في منطقتي الشهامة، والوثبة. ودعت بلدية مدينة أبوظبي جميع رواد البر إلى أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم عملية التخييم، وإقامة الفعاليات، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في حماية سلامة المخيمين وبالوقت ذاته حماية المظهر العام، وتعزيز القيم البيئية وحمايتها من أشكال المشوهات كافة.

وأشارت البلدية إلى أهمية تفعيل قيم المسؤولية المجتمعية في حماية بيئتنا وبرنا، وترك مناطق التخييم بحالة جيدة وخالية من المخلفات، مشيرة إلى ضرورة التخلص من النفايات بالطرق السليمة من أجل حماية البيئة والصحة العامة وتعزيز المظهر الجمالي لمناطق التخييم.

 

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