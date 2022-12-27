أمطار الخير تواصل هطولها على الدولة

شهدت مناطق متفرقة من الدولة، صباح اليوم، تواصل هطول أمطار الخير مختلفة الغزارة نتيجة تأثر الدولة بحالة جوية.
وهطلت أمطار مختلفة الغزارة على إمارة أبوظبي ومناطق متفرقة من الدولة. كما هطلت أمطار خفيفة على أم القيوين والشارقة وعجمان وغيرها.بحسب المركز الوطني للأرصاد.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر اليوم حالة عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع ظهور بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة أحياناً.
— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) December 27, 2022