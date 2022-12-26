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عمار النعيمي يعزي في وفاة محمد عبدالله السويدي

عمار النعيمي لدى تقديم واجب العزاء ( وام)
27 ديسمبر 2022 01:38

عجمان (وام)

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قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد عبدالله عبيد السويدي، والد كل من عبدالله ومنصور وأحمد وضاحي محمد عبدالله عبيد السويدي.
وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء بمجلس أمين الشرفاء في منطقة مشيرف بعجمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، عبدالله أمين الشرفاء، المستشار بديوان الحاكم، وسالم سيف المطروشي، نائب مدير ديوان الحاكم، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

عمار النعيمي
عجمان
الإمارات
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