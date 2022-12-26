1800 مستفيد من مساعدات «الشارقة الخيرية» في كلباء

لمياء الهرمودي (الشارقة)

بلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها جمعية الشارقة الخيرية عبر إدارتها الفرعية في مدينة كلباء، 8.3 مليون درهم، استفاد منها 1802 مستفيد من سكان المدينة والمناطق التابعة لها.

وقال ناصر مسعود بلال، مدير إدارة الجمعية في كلباء، رئيس قطاع الفروع: «نفذنا عدداً كبيراً من برامج المساعدات، والتي شملت 126 حالة من الأرامل والمطلقات والأيتام ومعدومي الدخل وكبار السن ضمن المساعدات الشهرية بتكلفة 1.6 مليون درهم، وعلاج 100 حالة مرضية بتكلفة 1.5 مليون درهم، إلى جانب المساهمة في تفريج كربة 271 حالة صدرت بحقها أحكام قضائية وتقضي محكوميتها على ذمة تعثر مالي بالمنشآت العقابية والإصلاحية، وقد تم التكفل بتسديد مديونياتهم التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.5 مليون درهم». وأضاف أن برامج تفريج كربة السجناء شملت رعاية أسرهم وتقديم الدعم الذي يضمن لهم الحياة الكريمة ويدعم استقرارهم.

وأضاف بلال: «قدمنا كذلك من خلال برامج (دعم طالب العلم) مساعدات دراسية لـ 151 طالباً من الدارسين المتعثرين في الإيفاء بمستحقات ورسوم الدراسة، بتكلفة مليون درهم، إلى جانب صيانة وترميم منازل سكنية لـ 201 أسرة بتكلفة 2.2 مليون درهم، بالإضافة إلى صرف كفارات اليمين لما يزيد على 466 مستفيداً، وتنفيذ مشاريع الحملة الرمضانية والأضاحي».

وأشار مدير إدارة الجمعية في كلباء إلى أن السيول التي شهدتها المنطقة الشرقية كانت إحدى التحديات التي تم التعامل معها بشكل مدروس، وقامت الجمعية خلالها بدورها في تقديم الدعم والإغاثات العاجلة للمتضررين منذ بداية الأزمة وحتى بعد انحسار مياه الأمطار، وتضمنت جهود الجمعية تشكيل لجنة مختصة لدراسة المتضررين والوقوف على حجم المساعدة اللازم تقديمها.

جهود

قال مدير إدارة الجمعية في كلباء، رئيس قطاع الفروع: «قامت لجان البحث بزيارة منازل المتضررين وتحديد نسبة الأضرار التي لحقت بها، حيث بلغ عددهم 100 أسرة، فيما قُدرت تكلفة صيانة وترميم المنازل المتضررة بقيمة 569 ألف درهم». وأشار إلى أن اللجنة أقرت توزيع مساعدات الصيانة والأجهزة المنزلية في صورة نقدية بحسب احتياجات كل أسرة، وبمبالغ تتراوح ما بين 3 الآف درهم و25 ألف درهم للأسرة الواحدة، وذلك على ضوء حجم الأضرار التي تم رصدها من قبل لجان البحث الميدانية. كما تم توزيع ما يزيد على 15 ألف وجبة غذائية، إلى جانب التكفل بتوفير الأدوية للحالات المرضية التي تم تشخيصها من قبل الفرق الطبية المتعاونة، كما تمثلت جهود الجمعية كذلك في تخصيص خط ساخن 0506293334 لتلقي طلبات المساعدة للمتضررين حينئذ.وأكد مدير إدارة الجمعية في كلباء أن مساعدات إدارة كلباء هي جزء من منظومة العمل الموحدة التي تتبعها الجمعية للارتقاء بمسيرة العمل الخيري في إمارة الشارقة لتمكين الفئات المستحقة من الاعتماد على نفسها، عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهو ما سعت الجمعية ومجلس إدارتها إلى تنفيذه عبر استراتيجية دقيقة وواضحة تصل بأهدافها الرامية إلى استدامة العمل الخيري وريادته من خلال دعم المحسنين والمشاركات المجتمعية، متوجهاً بالشكر الجزيل إلى سائر المتبرعين والداعمين لمسيرة الجمعية، سواء من الأفراد أو المؤسسات.