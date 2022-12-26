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«وقفات مع الأذكار النبوية» في «إسلامية دبي»

«وقفات مع الأذكار النبوية» في «إسلامية دبي»
27 ديسمبر 2022 01:37

دبي (الاتحاد)

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تنظم إدارة التثقيف والتوجيه الديني بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، سلسلة محاضرات دينية عن الأذكار النبوية بعنوان «وقفات مع الأذكار النبوية» في مسجد سالم بن بخيت بالمزهر في دبي، والتي تستمر حتى نهاية العام 2022م.
وقال إبراهيم جاسم المنصوري، رئيس قسم الإرشاد الديني بإدارة التثقيف والتوجيه الديني بالدائرة، إن هذه المحاضرات تأتي في إطار خطة التوعية الدينية بالدائرة، وضمن هدف الدائرة الاستراتيجي في تعزيز ونشر الوعي الديني، وهي عبارة عن سلسلة من المحاضرات تقام في مسجد سالم بن بخيت بالمزهر في إمارة دبي بدءاً من أمس الاثنين عقب صلاة العشاء مباشرة.
 المحاضرة الأولى جاءت بعنوان (فضل ذكر الله عز وجل) للشيخ محمد حسن الطاهر كبير مفتين بالدائرة، والثانية اليوم الثلاثاء بعنوان (فقه الأذكار النبوية) للشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، والثالثة الأربعاء المقبل بعنوان (وقفة مع أفضل الذكر) للشيخ الدكتور صالح عبد الكريم البلوشي، والرابعة يوم الخميس المقبل بعنوان (وقفة مع الباقيات الصالحات) للشيخ عمر سعد عبيد، والمحاضرة الأخيرة بعنوان (وقفة مع أذكار اليوم والليلة) للشيخ الدكتور عبدالله الكمالي ويلقيها يوم الجمعة المقبلة.
وأضاف المنصوري أن هذه المحاضرات تهدف إلى نشر ورفع الوعي الديني بين عموم المسلمين، فإن من أفضل الأعمال الصالحة اليسيرة التي تقرب المسلم إلى ربه جل وعلا، الذكرُ، فهو يُشعر العبد بطمأنينة قلبه وطهارته، وبما يضمن للعبد تحقيق التوفيق والنجاح في شؤون الدنيا والآخرة.

دائرة الشؤون الإسلامية
دبي
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