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الإمارات

«بصمة وطن» ينظم ملتقى المسؤولية المجتمعية الأول

محمد بن كايد وأحمد الدباني خلال التكريم (وام)
27 ديسمبر 2022 01:37

رأس الخيمة (وام)

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 شهد الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ملتقى بصمة وطن للمسؤولية المجتمعية الأول الذي نظمته مؤسسة «بصمة وطن» في إمارة رأس الخيمة، بحضور أحمد عبدالله الشحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من الشخصيات من مختلف المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية على مستوى الدولة، لرسم خريطة الطريق للمؤسسة، تتضمن التخطيط لمبادرات ومشاريع عام 2023.
وأكد أحمد علي الدباني النعيمي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بصمة وطن، السعي لتغيير مفهوم العمل في المؤسسات والجمعيات ذات النفع العام، والتوجه إلى تفعيل الدور المجتمعي الذي تتبناه المؤسسة كهدف استراتيجي، مبدياً تطلعه إلى مستخرجات ومبادرات تضع الدولة في مصاف الدول التي تتبنى الجانب المجتمعي لأنه يحمي هويتنا وتراثنا.
ونوه إلى أن الملتقى يسعى لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف المؤسسة على مستوى دولة الإمارات، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، حيث تناول الملتقى السنوي الأول، ما لا يقل عن 30 فكرة مجتمعية ووطنية وثقافية مرتبطة بأربعة محاور استراتيجية، ابتداء من محور الهوية الوطنية، ومحور التلاحم الأسري، ومحور مجتمع الثقافات، ومحور المبادرات الابتكارية.
وعلى هامش الملتقى، كرم كل من الشيخ محمد بن كايد القاسمي وأحمد الدباني شخصيات لهم بصمة وطن على عطائهم وإسهاماتهم الجليلة في مجال المسؤولية المجتمعية، ومجال الثقافة والأدب.

محمد بن كايد القاسمي
دائرة التنمية الاقتصادية
رأس الخيمة
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