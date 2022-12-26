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اختتام برنامج «المواصفة الوطنية» في الشارقة

اختتام برنامج «المواصفة الوطنية» في الشارقة
27 ديسمبر 2022 01:37

الشارقة (الاتحاد)

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اختتمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، برنامجاً تدريبياً متكاملاً خاصاً بنظام «إدارة استمرارية الأعمال»، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تطبيق إدارة استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات في الظروف المحتملة كافة. 
امتد البرنامج لمدة شهرين، وعقد على 6 مجموعات، واجتاز متطلباته 247 موظفاً تم ترشيحهم من قبل دوائر وجهات وهيئات حكومة الشارقة، حيث تم تدريبهم على 3 محاور أساسية في نظام استمرارية الأعمال، وهي المعايير والخطط والبرامج. 
وتناول التعريف بمفهوم إدارة استمرارية الأعمال وأهميته وفوائده، وأدوار ومسؤوليات الإدارات العليا وفرق العمل. وشرح نماذج استمارات التنفيذ شرحاً تفصيلياً، مع التطبيق العملي لنماذج عمل إدارات استمرارية الأعمال ثم مناقشتها. كما عرّف بكيفيات مواجهة التحديات عند وقوع الأزمات وفق طبيعة عمل الإدارات واختلافها، وتفعيل التواصل الداخلي والخارجي.
جاء البرنامج انطلاقاً من حرص الدائرة على تعزيز كل ما يدعم ويساهم في ضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمجتمع في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، وتفعيل الدور التكاملي مع مختلف الجهات والمؤسسات لدعم تنمية العنصر البشري. كما يسعى البرنامج إلى رفع مستويات الأداء الوظيفي الحكومي، وتفعيل الأنظمة، بما ينعكس على تطوير جوانب العمل كافة، وتحقيق المهنية العالية. 
ويخدم برنامج «إدارة استمرارية الأعمال» الإدارات العليا في الجهات، حيث يدعم تقييم الأعمال وإجراءات تقييم المخاطر، ويتم من خلاله وضع استراتيجيات إدارة الطوارئ ونظم الاستجابة.

دائرة الموارد البشرية
الشارقة
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