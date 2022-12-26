تدريب طواقم التمريض بمدارس الشارقة والإمارات الشمالية

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مستشفى الجامعة بالشارقة تنظيمه ورشة عمل مع مجلس الشارقة للتعليم، شملت تدريباً احترافياً لثلاثة أيام حول تقييم نمو الطفل، وإدارة الأمراض المزمنة عند الأطفال، وتقييم حدة الإبصار عند أطفال المدارس.

أدار الورشة قسم التمريض، حيث قام بتدريب أكثر من 100 من طاقم التمريض بمدارس الشارقة والإمارات الشمالية، وشملت الورشة تدريباً نظرياً وعملياً مكثفاً.

وقال عبد الرحمن التميمي، مدير إدارة التمريض بمستشفى الجامعة بالشارقة «نحن نعمل على تحقيق استراتيجية المستشفى تجاه مسؤوليتها الاجتماعية بالمشاركة الفعلية في الدعم المجتمعي، والمشاركة في الورش والفعاليات التي تتجاوز 15 فعالية سنوياً، وكشريك في لجان التطوير بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، فنحن نعمل على تحقيق استراتيجية الدولة في دعم توطين مهنة التمريض أيضاً بمشاركة أبناء الوطن».

يذكر أن قسم التمريض بمستشفى الجامعة بالشارقة يضم فريق عمل يفوق عددهم 600 موظف لهم هيكل تنظيمي احترافي من مديري وحدات ومشرفي أقسام ومناوبين وإداريين على مدار الساعة، وممرضين وممرضات وفريق تعقيم، بالإضافة إلى فريق مختص للتعليم والتطوير المستمر.

يمثل فريق التمريض أكثر من نصف طاقة المستشفى الوظيفية، حيث إنهم يخدمون أكثر من 1500 مريض يومياً بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية، كما تفوق معدلات الإشغال في أقسام التنويم الداخلية 85%، ويتم توزيع فريق التمريض حسب تصنيف المرضى وطبقاً للمعايير العالمية، فالممرضة تخدم حوالي 30 مريضاً يومياً بالعيادات الخارجية والطوارئ، بينما تخدم الممرضة من 4 إلى 5 مرضى في أقسام التنويم و1 إلى 2 مرضى في أقسام الرعاية المركزة والخدج والولادة، وكذلك لكل مريض ثلاثة من التمريض في غرف العمليات.

كما حصل المستشفى على اعتماد وزارة الصحة كمستشفى مؤهل لتدريب فترة الامتياز للأطباء والتمريض والتخصصات الطبية الأخرى.

وأوضح التميمي «لدينا تعاون مستمر لتدريب أكثر من 300 طالب وطالبة من طلبة كلية التمريض بجامعة الشارقة سنوياً، وطلبة الدراسات العليا، وكذلك مذكرة تفاهم مع كليات التقنية العليا لتدريب المُسعفين».

نقطة قياس

أضاف التميمي: «حصل المستشفى على اعتماد الهيئة المشتركة الأميركية لجودة الرعاية الصحية، حيث يتمثل التقييم في أكثر من 1200 نقطة قياس، 75% منها مرتبطة مباشرة بخدمات التمريض بالمستشفى. كما حصل المستشفى على الاعتماد العالمي كمستشفى صديق للطفل لجودة الخدمات والاهتمام في تثقيف الأمهات وتعزيز الرضاعة الطبيعية ورعاية الخدج، كما أن لدينا مؤشرات أداء قياسية تفوق المعدلات العالمية في سلامة وصحة المرضى، على سبيل المثال في مؤشرات القرح السريرية، فنحقق معدلات أقل في الحدوث وأعلى في الشفاء، وكذلك لدينا أقل معدلات سقوط مرضي تصل إلى واحد لكل 5000 مريض».