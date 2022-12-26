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الإمارات

تفاهم بين جامعة العين و«تربويون بلا حدود»

غالب الرفاعي وعمر البريكي عقب التوقيع (وام)
27 ديسمبر 2022 01:37

العين (الاتحاد)

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في إطار جهودها لتطوير الشراكات وتعزيز التعاون مع المؤسسات والمنظمات المجتمعية والتطوعية والإنسانية في مجال التعليم، وقعت جامعة العين مذكرة تفاهم مع منظمة «تربويون بلا حدود الدولية» التي تهدف إلى توفير الكوادر المؤهلة لتقديم البرامج المخططة لتغطية المناطق الأكثر احتياجاً. وقَّع الاتفاقية كل من الدكتور غالب الرفاعي، رئيس الجامعة، والأمين العام عمر البريكي من جانب منظمة تربويون بلا حدود الدولية، في مقر الجامعة بمدينة العين. وتهدف هذه المذكرة إلى استقطاب عدد من المحاضرين والخبراء العاملين في الجامعة للمشاركة في الفعاليات والأنشطة التطوعية التي تنفذها منظمة تربويون بلا حدود الدولية كمدربين متطوعين من خلال تقديم برامج تدريب المعلمين والإداريين والطلاب وأولياء الأمور في المناطق الأقل حظاً. وبموجب هذه المذكرة، ستقدم جامعة العين الدعم التدريبي من خلال نخبة من الخبراء التربويين من أساتذة كلية التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية. كما تهدف بنود المذكرة إلى تدريب المعلمين، وإتاحة الفرصة للكادر التعليمي والإداري والطلبة للمشاركة التطوعية في الفعاليات والأنشطة المختلفة، ودعم وتسهيل إجراء الأبحاث والدراسات، والاستفادة من الإمكانيات وتبادل الخبرات، وتقديم دروس ومحاضرات وورش تعليمية تساهم في تطوير التعليم في المناطق المستهدفة، والدعم الكامل في مجال البحث والنشر العلمي، ونشر قيم العمل التطوعي بين الطلاب والأساتذة. وأشار الدكتور غالب الرفاعي، رئيس الجامعة، إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تبادل الخبرات في مجال تدريب إعداد المعلمين والاستشارات والبحوث بين الطرفين، ويظهر الجهود المشتركة لخدمة العمل الإنساني والخيري، بما يخدم تحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والعالمي.

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