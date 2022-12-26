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8 حدائق متنوعة في منطقة شعبة الوطاة

8 حدائق متنوعة في منطقة شعبة الوطاة
27 ديسمبر 2022 01:38

محمد البلوشي (العين)

 أنجزت بلدية مدينة العين مشروع حدائق شعبة الوطاة بعدد 8 حدائق متنوعة والتي تحتوي على خدمات عديدة مميزة لجميع أفراد العائلة، حيث تمتد الحدائق المركزية بمساحة 24500 متر مربع، والحدائق العائلية على مساحة 4500 متر مربع للحديقة الواحدة وتضم مسارات للجري ومماشي ومناطق تزلج واستراحات وملاعب.
ويأتي مشروع حدائق شعبة الوطاة ضمن أولويات دائرة البلديات والنقل لإمارة تتميز بمظهرها العام ومرافق وبنى تحتية رائدة تعزز نمط الحياة، ولتلبية احتياجات سكان المناطق وتوفير العناصر الرئيسة في المناطق السكنية وزيادة الرقعة الخضراء في المدينة.
وقالت المهندسة لما عبدالله الخيلي - مدير المشروع، بأنه تم إنجاز 8 حدائق في منطقة شعبة الوطاة تشمل حديقة واحدة مركزية وعدد 4 حدائق عامة وحديقة ميادين بالإضافة لحديقتين تتكون من ملاعب، بما يحقق أفضل معايير الجودة والمواصفات المطلوبة ويتناسب مع المساحات المفتوحة المتوفرة في حدائق المشروع لمختلف الفئات العمرية.
وأضافت الخيلي، تتوفر في الحدائق مجموعة من المرافق مثل مسار الجري الذي يبلغ طوله 620 مترا ومماشي بأطوال تصل إلى 850 مترا، كما يتوفر مسار منحدر للدراجات الهوائية يبلغ طوله 215 مترا لزيادة المتعة والإثارة لمحبي هذه الرياضة، كما تحتوي الحديقة المركزية على مكان للتزلج بمساحة 425 متراً مربعاً يمكّن مرتادي الحديقة من هواية التزلج بشكل آمن، وإضافة ألعاب الانزلاق والقفز وألعاب المغامرة.

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واستكملت الخيلي حديثها عن حدائق الملاعب حيث تم توفير ملاعب لكرة السلة والطائرة وملعبين من العشب الصناعي لكرة القدم حيث تبلغ مساحة ملعب كرة القدم الأول 1585 متراً مربعاً، والملعب الثاني 1545 متراً مربعاً، والملعب متعدد الاستخدامات على مساحة 570 متراً مربعاً، هذا بالإضافة لأجهزة اللياقة البدنية المتنوعة في الحديقة.
و أشارت الخيلي بأنه حرصاً على تكامل الحدائق في شعبة الوطاة تم توفير مساحات اللعب للأطفال والجلسات المظللة، كما تم تنفيذ أعمال التجميل والزراعة حيث تمت زراعة أشجار الزينة والأشجار المحلية ليصل عددها إلى 1060 شجرة، وإضافة المسطحات الخضراء على مساحة 14700 متر مربع لجميع الحدائق وتوفير الإنارة الأرضية بعدد 226 عمود إنارة والكشافات الأرضية للأشجار.

العين
بلدية العين
شعبة الوطاة
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