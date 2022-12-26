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بلدية أبوظبي تحصد جائزة «التميز والإبداع الهندسي»

بلدية أبوظبي تحصد جائزة «التميز والإبداع الهندسي»
27 ديسمبر 2022 01:37

أبوظبي (الاتحاد)

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حصدت بلدية مدينة أبوظبي المركز الثالث ضمن جائزة «التميز والإبداع الهندسي»، وذلك خلال حفل تكريم الفائزين بالجائزة الذي أقيم مؤخراً في مقر ندوة الثقافة والعلوم بدبي.
وضمن هذا الإطار حصل كل من: المهندس «أحمد محفوظ باعبيد» على المركز الثالث لفئة (المهندس المتميز)، كما حصل المهندس خليفة عبدالله القمزي من قطاع البنية التحتية وأصول البلدية ببلدية مدينة أبوظبي على المركز الثالث لفئة (مهندس المستقبل).
وجاءت مشاركة البلدية في مسابقات الجائزة من منطلق الارتقاء بكفاءات وقدرات الكوادر المواطنة المؤهلة والمتميزة، ومواصلة العطاء والتميز كنهج مؤسسي أصيل يهدف للارتقاء بالأداء للوصول إلى مواقع ريادية في مختلف المجالات والمشاركة في الجوائز العالمية والمحلية. من جانبه أثنى سيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي على المهندسين اللذين نالا باستحقاق جائزة التميز والإبداع الهندسي، مؤكداً أن الكوادر المواطنة المؤهلة والمدربة والقادرة على الإبداع تشكل ذخيرة ومنهلاً غنياً لطرح وتقديم المزيد من الأفكار الإبداعية في المجالات الهندسية والتي من شأنها تعزيز منظومة البنية التحتية، وإكسابها الطابع الإبداعي والجمالي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وهذه هي السمة المميزة التي تميز أبوظبي كونها من ضمن أجمل وأرقى مدن العالم والعواصم الرائدة والأنجح في التنمية الشاملة. وأكد أن توظيف الأفكار الإبداعية، وخصوصاً في المجالات الهندسية، يساهم بشكل فعال في تحقيق رسالة البلدية وقيمها وأهدافها في خدمة المجتمع والشركاء ودعم استحقاقات التنمية والتطور على كافة الصعد. الجدير بالذكر أن «جائزة التميز والإبداع الهندسي» تهدف إلى ترسيخ ثقافة الإبداع في المجالات الهندسية، ودعم المبدعين والمتميزين الذين يقدمون أفكاراً خلاقة وإبداعية في هذا المجال الفني الكبير، وتقديم كافة السبل الكفيلة بدعمهم للمساهمة في الارتقاء بالمفاهيم والأفكار الهندسية، والمشاركة الفعالة في بناء الصروح والمرافق المميزة ضمن مسيرة التنمية الشاملة في الإمارات.

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