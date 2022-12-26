«زايد العليا» تشارك في احتفالية «قادرون باختلاف» بمصر

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار الشراكة ودعماً للعلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة، تشارك مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوي القدرات التي تُقام بالقاهرة يوم الخميس المقبل 28 ديسمبر الجاري برعاية وحضور فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، ولفيف من القيادات المصرية والضيوف من خارج مصر، ومنهم عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة.

وتنظم الاحتفالية وزارة الشباب والرياضة المصرية سنوياً، احتفالاً بأصحاب الهمم ومنجزاتهم، وتأتي من أجل دعم أصحاب الهمم، وزيادة الوعي لدى الشعوب بإدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، والعمل على توصيلهم إلى عالم شامل وميسر.

ومن جانبها، تسعى مؤسّسة زايد العليا لأصحاب الهمم إلى الترويج لمشروعاتها ومبادراتها الإنسانية التي تُقام بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية في برنامج جسور الأمل الذي تُقدِّمه بدعم «القابضة» (ADQ)، من خلال برامج الإرشاد الأُسري، وتطوير 68 مركزاً للتخاطب على مدى ثلاث سنوات في محافظات الجمهورية كافة، لتقديم خدمات متكاملة التخاطب وتنمية المهارات، وتعديل السلوك.

وقد أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعباً على ما تقدمه لمصر، تأكيداً على الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، وأواصر المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.

من جانبه، أكد عبدالله عبدالعالي الحميدان على تقدير المؤسسة لجهود وزارة الشباب والرياضة المصرية، ورحب بتقديم خبرات مؤسسة زايد العليا وكوادرها الوظيفية إلى الجميع، وبتبادل الزيارات بين المسؤولين في الجانبين، والتعاون المشترك في مجالات عدة والأنشطة كافة التي من شأنها الإسهام في خدمة أصحاب الهمم لتأهيلهم في الاندماج بمجتمعاتهم، ليصبحوا قوى عاملة منتجة ومشاركة في بناء المجتمع ويشارك وفد من ذوي القدرات والهمم من دولة الإمارات في الاحتفالية، وأعربوا عن بالغ سعادتهم بالوجود والمشاركة في الاحتفالية وفخرهم بتمثيل الإمارات، من خلال المشاركة في المجالات المختلفة وإثبات أن أصحاب الهمم قادرون على الإبداع في كل المجالات.

دعم ومساعدة

قالت والدة الطالبة شما علي المنصوري: شيء جميل جداً بالنسبة لابنتي شما المشاركة في تلك المناسبة احتفالية «قادرون باختلاف»، لتثبت وجودها مع أقرانها من جمهورية مصر العربية الشقيقة، والحقيقة أن الجميع هنا يساعدوننا، وحريصون على تقديم كل الدعم والمساعدة لنا، ونحن نسعد ونفخر بتمثيل بلادنا في أي مشاركة خارجية. ابنتي منتسبة للمؤسسة في ورشة الخياطة بورش التأهيل المهني بالمؤسسة.. كل الشكر والتقدير لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على ما تقدمه من وجهود كبيرة لرعاية وتأهيل أبنائنا وبناتنا، وأشكر قيادتنا الرشيدة على ما تقدمه لصالح أصحاب الهمم من دعم ورعاية كبيرين.