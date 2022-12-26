«نقل عجمان» تفوز بجائزة «العالمي للأعمال»

عجمان (وام)

أعلن الاتحاد العالمي للأعمال عن فوز هيئة النقل في عجمان بجائزة «التميز بأداء الأعمال» فئة الشركة الملهمة، وذلك خلال حفل توزيع جوائز ‹بيز 2022› الافتراضي الذي أقيم مؤخراً في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وتعد جوائز ‹بيز› التي يمنحها «الاتحاد العالمي للأعمال» إحدى أبرز جوائز الأعمال الدولية المرموقة، والتي تكرّم المؤسسات والشركات الرائدة من مختلف المناطق حول العالم.

وتم اختيار هيئة النقل في عجمان تقديراً لالتزامها بمعايير التميز في إدارة أعمالها، والتقيّد بأفضل ممارسات القطاع، بالإضافة إلى فوز عدد 8 من قياداتها لتميزهم في العمل.

وجاء فوز الهيئة بعد إجراء عملية تقييم شاملة من قِبل هيئة تحكيم مستقلة تضم خبراء بمجال الأعمال من مختلف القطاعات، حيث ترتكز عملية التقييم على 6 معايير أساسيّة.

إلى ذلك شاركت الهيئة في المعرض الدولي الافتراضي المصاحب لفعاليات الاتحاد العالمي للأعمال، حيث عرضت إنجازاتها وخدماتها المميزة.

وأشار المهندس سامي علي الجلاف المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتصاريح إلى أن هذا الفوز، يترجم توجهات ودعم قيادتنا الرشيدة في ترسيخ ثقافة التنافس والتميز على كافة المستويات المحلية والعالمية.