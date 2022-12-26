783 ألف مستفيد من خدمات الشرطة السياحية برأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد النقيب غانم السويدي رئيس قسم الشرطة السياحية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أن القسم يهدف إلى تحقيق رؤية وزارة الداخلية وأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان في إمارة رأس الخيمة، منوهاً بأنها تحرص على أن تكون الإمارة الأكثر شعبية محلياً وعالمياً، مع الحفاظ على جميع تدابير السلامة، وذلك عبر مجموعة من المعايير والخطط والبرامج المتنوعة والتي يتم تنفيذها بشكل دوري. وكشف لـ«الاتحاد» عن أن عدد المستفيدين من تلك الأنشطة بلغ حوالي 783990 مستفيداً خلال العام الجاري.

وبين السويدي أن قسم الشرطة السياحية يحرص وبشكل كبير على تعزيز التواصل مع الجمهور والسياح في الإمارة وتلبية احتياجاتهم لتحقيق السعادة والثقة والأمان لهم لتوفر بالتالي بيئة أمنة ومستدامة، مشيراً إلى أن هناك برامج تواصل اجتماعية ينفذها القسم والتي تضم عدداً من المشاريع والمبادرات ومواد التوعية التي يتم تنفيذها على مستوى الفنادق والمرافق العامة عبر الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشرطة السياحية، ناهيك عن مشاركتها في الفعاليات على كافة مستويات الإمارة البالغ عددها 37 فعالية خلال العام.

وأوضح أن القسم يقوم ببث رسائل هادفة للسائحين والزائرين للإمارة بهدف الخروج بأفضل النتائج التي من شأنها أن تساهم في سعادة الزوار وتحقيق رضاهم، مشيراً إلى أنه في عام 2017 أرست القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة قواعد راسخة للعمل الشرطي الحديث والمعاصر لتعزيز جودة الحياة في المجتمع فعملت على استحداث شرطة متخصصة لتقديم الخدمات للسياح وزوار الإمارة من خارج وداخل الدولة، ودوريات سياحية تعكس الهوية المؤسسية للشرطة خصصت لتقديم الخدمات السياحية والأمنية لكل سائح وزائر يقصد الإمارة، بما ينال رضا وسعادة السائحين.

حيث تعمل دوريات الشرطة السياحية على خدمة السياح على مدار العام وتمارس مهام مختلفة، من خلال استهداف الأماكن السياحية في الإمارة لتوفير بيئة سياحية آمنة، وتعزز من الشعور بالأمن والأمان في كل مكان يتواجد فيه أفواج السياح والزوار سواء في المناطق الجبلية مثل جبل جيس أو المناطق التراثية والصحراوية أو المدن السكنية والسياحية الممتدة على طول سواحل الإمارة، حيث أسهم هذا في تحسين سمعة الإمارة واختيارها عاصمة للسياحة الخليجية.

مفهوم الأمن السياحي

أشار رئيس قسم الشرطة السياحية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة إلى أن القسم يترجم مفهوم الأمن السياحي والذي اكتسب اهتماماً كبيراً في العالم، وبدأت غالبية الدول، ومنها دولة الإمارات عامة ورأس الخيمة بوجه خاص بتنظيم النشاط السياحي آخذة بالحسبان البعد الأمني الذي يعني توفير الأمن للسائح في نفسه وماله وعرضه وحمايته من الحوادث المرورية والجرائم والمضايقات التي يمكن أن تقع عليه، كما أن الأمن السياحي يشمل أمن المنشآت السياحية والمواقع الأثرية والدينية والتاريخية والطبيعية.