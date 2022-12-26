«الأرصاد» يدعو إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن جريان الأودية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت معظم المناطق في الدولة هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، حيث تتأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، متزامناً مع امتداد منخفض جوي، وتيار هوائي غربي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى تحرك تشكلات سحب مختلفة من الغرب باتجاه الدولة على شكل موجات متتالية. ومن المتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم، حيث سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ويتخلله تكون السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة، يصاحبها سقوط أمطار، مختلفة الغزارة، ورياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتبلغ سرعتها 40 كلم في الساعة، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي، وفي بحر عُمان.

وكان تقرير المركز الوطني للأرصاد توقع، حالة جوية على الدولة بدأت الأحد الماضي وتستمر حتى يوم غدٍ الأربعاء 28 ديسمبر 2022، حيث تتأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، متزامناً مع امتداد منخفض جوي وتيار هوائي غربي في طبقات الجو العليا، والذي أدى إلى تكون السحب الركامية الممطرة، التي صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار على المناطق الساحلية، والداخلية، واضطراب الموج في الخليج العربي.

واتسم طقس هذه الفترة بالغائم جزئياً إلى غائم، حيث تزداد كميات السحب على فترات تتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية تمتد على بعض المناطق الشرقية، والشمالية، مع سحب ركامية ممطرة تصاحبها رياح نشطة السرعة أحياناً.

وكما توقع المركز، فقد تعمق المنخفض الجوي، أمس، في طبقات الجو العليا تدريجياً، حيث تأثرت الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، مع استمرار تدفق السحب من الغرب والجنوب الغربي على فترات تتخللها سحب ركامية ممطرة مختلفة الغزارة يصاحبها البرق والرعد أحياناً على مناطق متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة..

وبالنسبة إلى الرياح، تنشط الرياح الشمالية الغربية في وجود السحب، وتكون قوية أحياناً خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة. وعن حركة البحر، يضطرب البحر أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عُمان، خاصة خلال وجود السحب.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية والشمالية من الدولة، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه، والتي يتوقع استمرار هطولها حتى نهاية الأسبوع، ونصح المركز باتخاذ إجراءات عند نزول المطر»؛ منها ضرورة قيادة السيارة بأمان وأخذ الحيطة والحذر مع مستخدمي الطرق، والتأكد من ترك المصابيح الرئيسية مضاءة في ظروف الرؤية المحدودة، ومتابعة آخر المستجدات عبر وسائل الإعلام، والقنوات الرسمية، والاستعداد لتنفيذ التعليمات، الصادرة من الجهات المختصة، ومتابعة نشرات المركز الوطني، وعدم تناول الشائعات.

وشملت مناطق هطول الأمطار في أبوظبي: غنتوت، والرحبة، وطريق أبوظبي دبي باتجاه سيح شعيب، ومناطق أخرى. وفي الظفرة، هطلت الأمطار على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي باتجاه السلع، والرويس وجبل الظنة، وبراكة، وبينونة، والمرفأ والسلع والغويفات، وصير بني ياس، ودلما، ومدينة زايد وقرين العيش، وليوا والحمرا في الظفرة، وكذلك مناطق مختلفة من منطقة العين.

وفي دبي، هطلت الأمطار على: البرشاء، ومرقب الليسيلي، وجبل علي، والخوانيج وعلى شارع الإمارات، وشارع الشيخ محمد بن زايد، باتجاه مردف ولهباب وعلى طريق العوير مرغم/ شارع الإمارات، ومناطق متفرقة من دبي.

كما هطلت على عجمان وأم القيوين، وفي الشارقة هطلت على خورفكان، والبداير، والمدام، وعلى طريق الشارقة، كلباء، باتجاه كدرا، وخضيرة واخيضر، والسيوح، وطريق كلباء الحمرية بالشارقة عجمان، والذيد، والمنطقة الوسطى، وشارع الوطن باتجاه القور، طريق خورفكان، وطريق مليحة يبسة الفجيرة، وعلى طريق المدام الشويب، ونزوى والبداير، وفي رأس الخيمة على مناطق متفرقة من الإمارة، شملت: اصفني، وشوكة، والرفاع، والفلية، ومناطق متفرقة.

«بلدية الشارقة» جاهزة للتعامل مع الأمطار

رفعت بلدية مدينة الشارقة درجة الاستعداد الكامل للتعامل مع الحالة الجوية وما يصاحبها من هطول للأمطار. وأعلنت الفرق واللجان كافة جاهزيتها لسحب تجمعات المياه من مختلف المناطق، ووفرت كوادر العمل اللازمة والمعدات والآليات الثقيلة والخفيفة للبدء بعملها على الفور لتعزيز انسيابية الحركة المرورية، والحفاظ على الممتلكات والتعامل مع تجمعات المياه في مختلف المناطق، وفق خطة متكاملة ستعمل البلدية عليها مدار الساعة. وأكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة ورئيس فريق طوارئ الأمطار، أن البلدية سخرت الإمكانات كافة للتعامل مع حالة الطقس، وسحب تجمعات المياه، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية خصوصاً ساعات الذروة، والتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة والجهات المعنية، وفقاً لخطة معدة مسبقاً من قبل اللجنة العليا لطوارئ الأمطار بمدينة الشارقة، للعمل على تصريف المياه المتجمعة بالمواقع المنخفضة بالطرقات الرئيسية والفرعية وبعض المناطق الأخرى، كما وضعت البلدية أكثر من 110 صهاريج و80 مضخة على أهبة الاستعداد، وتتم زيادتها وفقاً للحالة الجوية.