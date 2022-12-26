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استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي على الدولة

هطول أمطار الخير على مناطق متفرقة في الدولة (أرشيفية)
26 ديسمبر 2022 18:10

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر غداً حالة عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، مع ظهور بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:12 والثاني الساعة 05:35 والجزر الأول عند الساعة 09:04 والثاني الساعة 22:30.

بحر عمان: متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:02 والثاني الساعة 01:16 والجزر الأول عند الساعة 18:33 والثاني عند الساعة 07:37

 

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