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الإمارات

رئيس الدولة يمنح سفيرة الفلبين وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

محمد بن زايد يهنئ هاتفياً تميم بن حمد بمناسبة افتتاح البطولة
26 ديسمبر 2022 17:16

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، سعادة جاسلين كوينتانا سفيرة جمهورية الفلبين لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، وذلك تقديراً للجهود التي بذلتها خلال فترة عملها في دولة الإمارات والتي أسهمت في تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيزها في شتى المجالات. وقلّد معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، سعادة كوينتانا الوسام خلال استقباله لها في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي.

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وأكد معاليه خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع الفلبين في مختلف المجالات، مثمناً دور سعادة السفيرة في الدفع بالتعاون الثنائي قدماً خلال سنوات عملها لدى الدولة.. وقدم لها الشكر على ما بذلته من جهود، معرباً عن أمنياته لها التوفيق والنجاح.
من جانبها، أكدت سعادة كوينتانا اعتزازها بهذا الوسام الذي يعبر عن عمق علاقات الصداقة والتعاون الثنائي، وأعربت عن بالغ تقديرها وشكرها لصاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، مشيدة بالسياسة الحكيمة لسموه ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله». كما توجهت بالشكر إلى جميع الجهات الحكومية في الدولة لما وجدته من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمتها في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.

 

المصدر: وام
الفلبين
الإمارات
محمد بن زايد آل نهيان
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