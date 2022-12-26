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شرطة أبوظبي تعزز التوعية الأمنية والمرورية للمشاركين بمهرجان "تل مرعب"

شرطة أبوظبي تعزز التوعية الأمنية والمرورية للمشاركين بمهرجان "تل مرعب"
26 ديسمبر 2022 15:39

عززت شرطة أبوظبي التوعية الأمنية والمرورية للمشاركين في مهرجان ليوا الدولي 2023 - تل مرعب الذي يقام في منطقة الظفرة.

وأكد العقيد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي، اهتمام شرطة أبوظبي بتوفير أعلى معايير السلامة والأمان وتقديم خدمات متكاملة للجمهور، مشيراً إلى أنه تم تكثيف دوريات الشرطة، مما عزز الالتزام بالقانون ووفر أقصى درجات السلامة والأمن في الموقع، فضلاً عن تواجد دوريات الشرطة المجتمعية الراجلة التي قامت بتوزيع برشورات التوعوية على روّاد المهرجان.

وناشدت مديرية المرور والدوريات المشاركين ومستخدمي الطرق الالتزام بقواعد السلامة العامة، والسرعات المحددة ووزع فريق العمل خوذات وواقيات الأرجل واليدين والسترة العاكسة الفسفورية وبرشورات إرشادات السلامة لمستخدمي الدراجات الرملية مع توعيتهم وتعريفهم بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تعزز سلامتهم.

وزار الفريق المخيمات وقدم النصائح والارشادات حول الالتزام بقوانين وأنظمة المرور، كما قدم فريق من قسم العلاقات العامة وقسم الإعلام الأمني وقسم الشرطة المجتمعية النصح والإرشاد للجمهور ووزع الهدايا على الأطفال .
وتواجدت طائرة الإسعاف الجوي بإدارة طيران شرطة أبوظبي بموقع المهرجان لتقديم خدماتها للحالات الطارئة ضمن حرصها المستمر على الجاهزية في تأمين الفعاليات.

وأكد المقدم علي محمد الحمودي رئيس قسم الاعلام الأمني في منطقة الظفرة أن المشاركة في هذه الفعاليات وغيرها من الأنشطة تجسّد استراتيجية شرطة أبوظبي وحرصها المستمر على تعزيز مفهوم السلامة للجميع، وكسب ثقة الجمهور بالأجهزة الشرطية والخدمات التي تقدمها وأشاد بتجاوب الجمهور ما أسهم في ترسيخ مفهوم السلامة، خاصة المهتمين بالرياضات الصحراوية.

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