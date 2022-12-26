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حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام 2023

حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام 2023
26 ديسمبر 2022 15:33

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام 2023 بإجمالي مصروفات بلغت 32 ملياراً و240 مليون درهم.

الموازنة تشمل مصروفات تشغيلية بنسبة 30%، وأجور ورواتب بنسبة 28%، ومشاريع رأسمالية بنسبة 14%، ودعم ومساعدات بنسبة 13%، وتسديدات قروض بنسبة 13% ومصروفات رأسمالية بنسبة 2%.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الشارقة
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
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