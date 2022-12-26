"الداخلية" تدعو إلى توخي الحذر في التقلبات الجوية

دعت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في تويتر السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبة وتجنّب الأودية وأماكن جريان وتجمّع المياه.
وذلك نظراً لتعرض عدة مناطق في الدولة لتقلبات في الأحوال الجوية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح.
نظراً لتعرض عدة مناطق في الدولة لتقلبات في الأحوال الجوية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح، يرجى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبة وتجنّب الأودية وأماكن جريان وتجمّع المياه.— وزارة الداخلية (@moiuae) December 26, 2022
نعمل معاً من أجل مجتمع أكثر أمناً وسلامة#الامارات_أمن_وأمان pic.twitter.com/LYLtrjV7kY