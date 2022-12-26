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"الداخلية" تدعو إلى توخي الحذر في التقلبات الجوية

أمطار خفيفة (أرشيفية)
26 ديسمبر 2022 13:56

دعت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في تويتر السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبة وتجنّب الأودية وأماكن جريان وتجمّع المياه.

وذلك نظراً لتعرض عدة مناطق في الدولة لتقلبات في الأحوال الجوية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح.

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة الداخلية
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