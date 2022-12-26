"الداخلية" تدعو إلى توخي الحذر في التقلبات الجوية

دعت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في تويتر السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبة وتجنّب الأودية وأماكن جريان وتجمّع المياه.

وذلك نظراً لتعرض عدة مناطق في الدولة لتقلبات في الأحوال الجوية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح.