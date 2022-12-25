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«تنمية المجتمع» تنظم عرساً جماعياً في الوثبة

مشاركون في العرس (من المصدر)
26 ديسمبر 2022 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت وزارة تنمية المجتمع عرساً جماعياً في منطقة الوثبة بأبوظبي، تزامناً مع مهرجان الشيخ زايد السنوي، وذلك بمشاركة 51 شاباً مواطناً ممن تنطبق عليهم شروط المشاركة في الأعراس الجماعية التي تنظمها الوزارة على مدار العام.
جاء «العرس الجماعي» بالتعاون مع المهرجان وبدعم من مصرف أبوظبي الإسلامي، وشهد حضوراً كبيراً من ذوي العرسان وأصدقائهم، ومن الجهات الداعمة والمنظمة للعرس.
وأكدت وزارة تنمية المجتمع حرصها على تنظيم المزيد من الأعراس الجماعية بشكل سنوي، والتي تجمع أعداداً متزايدة من أبناء القبائل، من الشباب والفتيات، على مستوى الوطن، والتي تحظى بدعم ورعاية من شركاء الوزارة، بما يجسد تحقيق الشراكة المجتمعية للقطاعين الحكومي والخاص، سعياً لتنظيم مزيد من الأعراس الجماعية إحياء لنهج الآباء والأجداد والقيم والتقاليد المتوارثة في مجتمع دولة الإمارات. ويأتي اختيار مهرجان الشيخ زايد لتنظيم العرس الجماعي لما له من نجاح واسع على كافة الأصعدة، وتأكيداً لمكانته الوطنية والاجتماعية في ترسيخ القيم الأصيلة لمجتمع دولة الإمارات، وكونه رافداً تاريخياً ووجهة سياحية يقصدها الجمهور في كل عام.  وقدمت الوزارة الشكر لمصرف أبوظبي الإسلامي، أحد الشركاء الرئيسيين في دعم مبادرة الأعراس الجماعية منذ 2014، مما يؤكد فاعلية القطاع الخاص وأهميته في دعم المبادرات الوطنية والمجتمعية التي تحقق استقرار الأسرة. من جهته أوضح مصرف أبوظبي الإسلامي: تأتي مشاركتنا في هذه المبادرة مدفوعةً بالوعي المجتمعي للمصرف، وانطلاقَا من حرصنا على تمكين الشباب، ووفق مسؤوليتنا الاجتماعية التي هي جزء لا تتجزأ من قيمنا الإسلامية نحو المجتمع، كما نفخر بدعمنا لمبادرة الأعراس الجماعية بوزارة تنمية المجتمع، لا سيما العرس الجماعي في الوثبة. وسنحرص دائماً في الحفاظ على رؤية الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

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تأسيس أسر مستقرة
الجدير بالذكر أن وزارة تنمية المجتمع تعزز ثقافة الأعراس الجماعية كظاهرة مجتمعية، تحظى بمشاركة متزايدة من الشباب والشابات، وتحرص على تشجيع وجذب المزيد من أبناء الإمارات، للانضمام إلى هذه الأعراس التي توفر عليهم المتطلبات والمصاريف المادية، وتدعم في المقابل بناء مستقبل أفضل يلبي تطلعات الشباب لتأسيس أسر مستقرة وسعيدة.
 ودعت الوزارة الشباب للاستفادة من الأعراس الجماعية التي توفرها لهم، من خلال التسجيل في الخدمة التي توفرها لهم عبر الموقع الإلكتروني، بما يؤهل من تنطبق عليهم الشروط للمشاركة في أعراس جماعية أخرى يجري تنظيمها على مدار العام.

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أبوظبي
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