وفد «خليفة التربوية» في مصر

أبوظبي (الاتحاد)

غادر وفد الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية البلاد، أمس، في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة بهدف تعزيز أواصر التعاون التعليمي والأكاديمي مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية ومراكز البحوث والجامعات والمؤسسات الثقافية في مصر، والتعريف برسالة وأهداف جائزة خليفة التربوية والمجالات المطروحة في دورتها السادسة عشرة والتي تتضمن عشرة مجالات موزعة على سبع عشرة فئة تغطي مختلف نواحي العملية التعليمية بشقيها الجامعي وما قبل الجامعي.

يضم الوفد محمد سالم الظاهري عضو مجلس الأمناء، وأمل العفيفي الأمين العام للجائزة، والدكتورة سعاد السويدي نائب الأمين العام للجائزة، والدكتور خالد العبري، عضو اللجنة التنفيذية للجائزة.

وأكدت أمل العفيفي أهمية هذه الزيارة لجمهورية مصر العربية الشقيقة والتي تهدف إلى توسيع قاعدة التوعية برسالة وأهداف جائزة خليفة التربوية لدى الميدان التربوي والأكاديمي في مصر، حيث يعقد الوفد سلسلة لقاءات مع معالي وزراء التربية والتعليم والتعليم المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، ورئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس وكذلك المركز القومي للبحوث وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة بالمجالات المطروحة في الجائزة لدورتها الحالية. ويقدم وفد الجائزة خلال هذه اللقاءات والزيارات صورة شاملة حول رسالة الجائزة وأهدافها والمجالات المطروحة بها، ودور الجائزة في نشر ثقافة التميز محلياً وعربياً ودولياً، وتسليط الضوء على مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر والذي تطرحه الجائزة لأول مرة على مستوى العالم، ويضم فئتي البحوث والدراسات، والبرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس، ويهدف المجال إلى دعم مسيرة النهوض بالطفولة والتعليم المبكر، وإثراء ثقافة التميز والإبداع، وتشجيع الأبحاث والدراسات، واكتشاف وتقدير البرامج والمنهجيات وطرق التدريس المتطورة، وتشجيع المعلمين المتميزين، وتفعيل دور المراكز والمؤسسات والشركات التعليمية المختصة في الطفولة المبكرة، وتكريم أفضل التجارب الشخصية، والاهتمام بمجال أصحاب الهمم في مجال الطفولة المبكرة، وتعزيز نشر أفضل الدراسات وأنجح الممارسات والمنهجيات في مجال التعليم المبكر.

وأكدت العفيفي اعتزاز الجائزة بالمشاركات المتميزة من مختلف عناصر الميدان التعليمي في جمهورية مصر العربية الشقيقة في مختلف دورات الجائزة منذ انطلاق مسيرتها في العام 2007 وبلغ عد الفائزين على مستوى الدولة والوطن العربي 480 فائزاً وفائزة، وتصدر عدد منهم لمنصات التتويج كفائزين في دوراتها المختلفة، مشيرة إلى أهمية هذه الزيارة ودورها في تعزيز التعاون المشترك بين الجائزة والهيئات التعليمية والأكاديمية والثقافية ذات العلاقة بالمجالات المطروحة.