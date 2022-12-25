نقلة نوعية في علاج السكتة الدماغية بمستشفى إبراهيم عبيد الله

دبي (الاتحاد)

حقق مستشفى إبراهيم عبيد الله في رأس الخيمة والتابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نقلة نوعية في علاج السكتة الدماغية، بعد اختيار الدراسة التي قدمها فريق أطباء المستشفى، كواحدة من أفضل ثلاث دراسات في المؤتمر الإقليمي الثامن للسكتة الدماغية الذي أُقيم مؤخراً في أبوظبي، والذي يعتبر أكبر مؤتمر في المنطقة مصادق عليه من قبل المنظمة العالمية والمنظمة الأوروبية للسكتات الدماغية.

وتضمن الفريق الطبي الذي أعد الدراسة كلاً من الدكتور عمار العمر اختصاصي طب الأعصاب والمشرف على برنامج السكتة الدماغية في مستشفى إبراهيم عبيد الله، والدكتور محمد غازي رئيس قسم الطوارئ، والدكتور أحمد أبو حجر استشاري طب الأعصاب، والدكتورة آية الصياد اختصاصية طب الأعصاب.

وأفاد المستشفى أن الدراسة التطبيقية استمرت لمدة خمس سنوات، تمكن خلالها من مراجعة 711 حالة سكتة دماغية خلال الأعوام من 2017 إلى 2021، حيث أظهرت الدراسة ارتفاع نسبة التحسن في عدد الحالات المستفيدة من العلاج من 3.4% في 2017 إلى 20% في عام 2021.

وأظهرت الدراسة سرعة في الاستجابة وتقليص الوقت المستنزف الذي يعطى فيه العلاج للمريض، حيث قادت إلى توفير الفحوص والبدء بإعطاء العلاجات في غضون 39 دقيقة، وصولاً إلى 25 دقيقة في أكتوبر الماضي، بدلاً من 116 دقيقة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة تقديم العلاج خلال 60 دقيقة وهو الوقت المحدد عالمياً من لحظة وصول المريض إلى المستشفى من 0% إلى 81%.

وأكد الدكتور عمار العمر، اختصاصي الأعصاب في المستشفى، أن مقارنة الأرقام التي حققها المستشفى بالأرقام العالمية تؤكد تفوق المستشفى حيث تصل نسبة متلقي العلاج في أستراليا خلال 60 دقيقة إلى 27% فقط، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة عمل كبير من قبل كادر المستشفى في قسم الطوارئ وقسم الباطنية وقسم الأعصاب وبالتعاون مع مبادرة أنجلز وضمن إطار ودعم مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وقال العمر «إن المؤسسة وفرت التدريب وابتكار الحلول العملية والعلمية من أجل ضمان إعطاء العلاج المناسب لأكبر قدر ممكن من المرضى المستحقين للعلاج وبأسرع وقت ممكن، وهذا ما يؤدي إلى الاستفادة الكبيرة من قبل المرضى في تقليل فترة المعالجة والعجز المستقبلي إثر الإصابة بالسكتة الدماغية».

مسبب رئيسي

تعتبر السكتة الدماغية المسبب الرئيسي الثاني للوفاة، والمسبب الرئيسي الثالث للوفاة والعجز، بحسب إحصائية المنظمة العالمية للسكتة الدماغية، ويستخدم الأطباء علاج تحلل الخثرة كعلاج أولي لمرضى السكتة الدماغية بهدف تكسير الخثرة التي تمنع الدم من الوصول إلى الدماغ، ويسهم بدور كبير في إنقاذ خلايا الدماغ من التلف ويقلل من الإعاقة إذا تم منحه للمريض مبكراً.