«العليا للتحول الرقمي» تستعرض مشاريع تعزيز المنظومة الرقمية

دبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي اجتماعها الثاني برئاسة معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة، وحضور معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب رئيس اللجنة. واستعرضت اللجنة في اجتماعها الثاني عدداً من مشاريع التحول الرقمي التي تهدف لتعزيز التكامل والجاهزية والخدمات الرقمية، وتطوير المنظومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات، وشملت المشاريع مستودع برمجيات الذكاء الاصطناعي، ومشروع سجل الأصول الرقمية الحكومية، وتقرير الاستثمارات الرقمية، ودراسة الكوادر الرقمية في الحكومة الاتحادية، والمعايير الرقمية الجديدة لتصميم المواقع الحكومية، إضافة إلى اعتماد خطط العمل للمشاريع التحولية التي بدأ أعضاء اللجنة تطويرها بالشراكة مع مختلف الجهات في حكومة دولة الإمارات. شارك في الاجتماع، أعضاء اللجنة الجدد، اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، واللواء خميس محمد الكعبي مدير عام الخدمات المساندة في «الهيئة»، وصقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.

كما شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة ماجد المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومحمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وليلى السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، ومحمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، ومريم الأميري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية في وزارة المالية، ومحمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع الحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والدكتور حميد راشد المحرزي مدير إدارة الشؤون القانونية في «الهيئة» أمين عام اللجنة.