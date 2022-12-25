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الإمارات

انطلاق ورشة «التوازن بين الجنسين في بيئة عمل الحكومة المحلية»

خلال الورشة (من المصدر)
26 ديسمبر 2022 01:16

دبي (الاتحاد)

في إطار جهوده الرامية لتعزيز التوازن بين الجنسين على مستوى الدولة، عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، ورشة العمل الثالثة الخاصة بإطار قياس نتائج مؤشر التوازن بين الجنسين في بيئة عمل الحكومة المحلية، بمشاركة دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة وبرنامج عجمان للتميز الحكومي التابع لحكومة عجمان.
عقدت الورشة بحضور محمد خليفة الزيودي، مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة، وحنان راشد البريكي مديرة إدارة التميز الحكومي في برنامج عجمان للتميز الحكومي، إضافة إلى شمسة صالح، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ومالك المدني المدير التنفيذي للأداء الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء.
وتم خلال الورشة التعريف بإطار قياس نتائج مؤشر التوازن بين الجنسين في بيئة عمل الحكومة المحلية والمحاور والمعايير التي يتضمنها وفق الآلية المعتمدة في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين من خلال العرض الذي قدمه خليفة الحبسي، مدير قسم الأداء الاستراتيجي بإدارة الأداء الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء.
وقالت شمسة صالح، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إن تطبيق مؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الحكومة الاتحادية، خلال السنوات الأربع الماضية، كان له دور مهم في ترسيخ مفهوم التوازن كعمل مؤسسي، وتحفيز الجهات الحكومية على إطلاق مبادرات داعمة.

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تناول العرض الذي قدمه خليفة الحبسي، مدير قسم الأداء الاستراتيجي بإدارة الأداء الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، خلال ورشة العمل، إطار قياس نتائج مؤشر التوازن بين الجنسين في بيئة عمل الحكومة المحلية وفق الآلية المعتمدة في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والذي يضم ثلاثة محاور هي: صناعة القرار، التعليم والخبرة، وبيئة العمل، حيث يتم قياس المؤشر الأول وفقاً لنسبة القيادات النسائية من إجمالي قيادات الجهة المشاركة، ويتم تقييم المحور الثاني المتعلق بالتعليم والخبرة وفقاً لقياس نسبة النساء العاملات في الفئات الوظيفية التخصصية والفنية، أما المحور الثالث فيتم تقييم الجهات المشاركة فيه وفقاً لمستوى توفر البيئة الداعمة للتوازن بين الجنسين لتصبح بيئة أكثر جاذبية تتميز بتوفر سياسات ولوائح مراعية للتوازن ومرونة كافية لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية وتوفر مرافق وأنشطة لكل من الرجل والمرأة.

التوازن بين الجنسين
الإمارات
عجمان
الفجيرة
دائرة الموارد البشرية
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