الإمارات تحتضن 5 مراكز بحثية لعلوم الفضاء

آمنة الكتبي (دبي)

عملت دولة الإمارات على تأسيس قطاع فضائي متكامل في الدولة، كما وضعت خطة استراتيجية بعيدة المدى لإرساء أساس صلب ومستدام لمجتمع قائم على العلم والمعرفة، حيث تحتضن 5 مراكز بحثية لعلوم الفضاء في مختلف أنحاء الدولة تضم مركز محمد بن راشد للفضاء وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة نيويورك في أبوظبي.

مركز محمد بن راشد للفضاء

تأسس مركز محمد بن راشد للفضاء في عام 2006، وانطلق بخمسة مهندسين أخذوا على عاتقهم الارتقاء بقدراتهم وتطوير معارفهم في مجال الفضاء، وواصل المركز منذ ذلك الحين مسيرته ليكون الجهة المعنية باحتضان برنامج الإمارات الوطني للفضاء، وتولى المركز مهمات بناء وتطوير وتشغيل عددٍ من الأقمار الاصطناعية لرصد الأرض، وتوفير خدمات الصور وتحليلها ودراستها، وتقديم البيانات ذات الصلة للمجتمعات العلمية ومراكز البحث حول العالم. ومن الأقمار الاصطناعية التي يمتلكها المركز «دبي سات-1» و«دبي سات-2».

وأطلق المركز «خليفة سات»، أول قمر اصطناعي إماراتي بالكامل عام 2018، كما يعمل المركز عن خطته لتطوير القمر الاصطناعي الجديد «MBZ-SAT» المتوقع إطلاقه نهاية عام 2023، ليكون الأحدث في المنطقة في مجال التصوير عالي الدقة.

ويتولى المركز تطوير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، الذي أصبح أول مهمة عربية تصل إلى مدار كوكب المريخ في عام 2021، ويهدف إلى جمع بيانات علمية أساسية حول غلاف المريخ الجوي، حيث يقوم الآن بجمع وإرسال البيانات العلمية المهمة لدراسة الغلاف الجوي للكوكب، ويأتي هذا المشروع في إطار تطوير استراتيجية «المريخ 2117» التي ستقود لبناء أول مستوطنة بشرية على هذا الكوكب وأطلق المركز مشروع الإمارات لاستكشاف القمر «المستكشف راشد»، لتكون الإمارات أول دولة عربية والرابعة عالمياً في إطلاق مشاريع من هذا النوع.

ولرفد هذه المشاريع بالمهارات الوطنية المؤهلة، يتبنى المركز برنامج «الإمارات لرواد الفضاء» الذي تأسس في عام 2017، وتخرّج فيه رائد الفضاء الإماراتي الأول هزاع المنصوري الذي قام بمهمة علمية في محطة الفضاء الدولية في عام 2019، ورواد الفضاء الإماراتيون سلطان النيادي، محمد الملا، ونورا المطروشي، أول رائدة فضاء عربية، وسينطلق سلطان النيادي في أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب إلى محطة الفضاء الدولية وتمتد لمدة ستة أشهر.

واستضاف المركز النسخة الثانية والسبعين من المؤتمر الدولي للفضاء في 2021، وهي المرة الأولى التي تستضيف المنطقة هذا الحدث منذ إطلاقه، وسيستضيف المركز النسخة السابعة عشرة من المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء 2023 (SpaceOps) في دبي العام المقبل.

أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك

تم افتتاح أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك في مايو 2015، ويهدف المركز إلى تطوير وتعميم العلوم والثقافة الفلكية والفضائية في الوطن العربي عامة وفي دولة الإمارات خاصة ليكون مركزاً علمياً وبحثياً وتراثياً وتربوياً وسياحياً لمختلف فئات وأعمار المجتمع من طلبة مدارس وجامعات وباحثين وعوائل، ويضم المركز العديد من الأقسام والمعارض، أهمها: القبة الفلكية ومعرض الفلك ومعرض الفضاء ومعرض الكون في القرآن الكريم والمرصد الفلكي والحديقة الكونية.

المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء

ويُعد المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، التابع لجامعة الإمارات، مركزاً متقدماً في مجال علوم الفضاء، ويطمح إلى تحقيق المزيد والارتقاء إلى الأفضل، وذلك من خلال التعاون المشترك بين المؤسسات العالمية الرائدة في هذا المجال لتبادل الخبرات العلمية والتقنية حول أحدث التطورات في مجال بحوث علوم الفضاء، كما يساهم في تعزيز دور الجامعة بصفتها جهة أكاديمية بحثية تدعم الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، ليصبح أحد أهم مراكز الفضاء في المنطقة.

ويختص المركز بمجالات الأبحاث والتطوير في المجالات ذات الأولوية الوطنية، من خلال التميز في علوم الفضاء، والريادة في مجال هندسة وتكنولوجيا الفضاء، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات ذات الصلة، إضافة إلى المساهمة في الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وإعداد جيل متميز من الكوادر المؤهلة وتطوير البرامج الفضائية وبناء الشراكات الاستراتيجية في مجال الفضاء.

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا

تُعد جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة حكومية غير ربحية مستقلة، يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي الإمارات العربية المتحدة، تأسست عام 2007، وبدأت في أنشطة التدريس عام 2008، وهي جامعة بحثية الأعلى تصنيفاً في دولة الإمارات تركز على إعداد قادة ومفكرين مبدعين عالميين في مجالات العلوم والهندسة والطب.

وتهدف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عالمية المستوى إلى دعم اقتصاد المعرفة الذي يشهد نمواً متسارعاً في أبوظبي والإمارات، من خلال ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية مرموقة، والارتقاء إلى مصاف الجامعات البحثية الرائدة على مستوى العالم.

وتعتبر جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا رائدة في من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الواعدة في مجال تكنولوجيا الفضاء، خصوصاً صناعة وتصميم الأقمار الصناعية، وتمنح الفرصة للطلبة أصحاب التخصصات المساعدة، مثل الميكانيكا والاتصالات والحاسوب وغيرها، للعمل ضمن فريق واحد هدفه تصميم وإنهاء مشروع خاص بالفضاء وعلومه وأبحاثه.

دعم البحث العلمي

يعتبر تعزيز ودعم جهود البحث العلمي والابتكارات والمشاريع في مجال الفضاء أحد أهم أهداف الخطة الاستراتيجية لقطاع الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أن الفضاء يُعد من بين القطاعات الوطنية الرئيسية السبعة ضمن الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي دشنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمخطط زمني يمتد لسبعة أعوام، والتي تهدف إلى جعل دولة الإمارات في مقدمة الدول الأكثر ابتكاراً في العالم.

وتشير هذه الاستراتيجية إلى أهمية قطاع الفضاء باعتبارها محوراً لبناء مستقبل دولة الإمارات الذي يعتمد على قطاع التكنولوجيا المتطورة، وتسعى وكالة الإمارات للفضاء في هذا الإطار إلى تقديم الدعم لأبحاث واكتشافات علوم الفضاء، من خلال الاستثمارات المباشرة، وعن طريق صناديق تمويل الأبحاث والدراسات الفضائية التي تقدمها مؤسسات محلية ودولية.

مجمع البيانات الفضائية

يعد مجمع البيانات الفضائية، منصة رقمية لجمع وتوفير البيانات الفضائية للعلماء والباحثين والمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات الناشئة وأفراد المجتمع، بهدف تطوير برمجيات، وإيجاد حلول لمواجهة التحديات الوطنية والعالمية، ويهدف مشروع مجمع البيانات الفضائية على توفير منظومة ابتكارية لبيانات وتقنيات الفضاء لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات الفضائية وبراءات الاختراع، واستقطاب أفضل المبتكرين، وتسريع تطوير المنتجات الفضائية، وتعزيز مساهمة الفضاء لحل التحديات الوطنية والعالمية، إلى جانب رفع نسبة الإنتاج البحثي العلمي، وتحسين جودة الحياة ودعم القطاعات الأخرى بالخدمات والتطبيقات الفضائية التي تسهم في تنويع اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويندرج مجمع البيانات الفضائية، ضمن سلسلة المشاريع التحولية التي أعلنتها حكومة دولة الإمارات ضمن جهودها لتجسيد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى التركيز على خلق الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً.

«التربية» تعتمد 7 برامج مختصة بعلوم الفضاء

اعتمدت مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم 7 برامج وتخصصات جامعية مختصة بعلوم الفضاء وصناعته في عددٍ من جامعات الدولة، من ضمنها ماجستير علوم الفضاء بجامعة الإمارات، وماجستير الفلك وعلوم الفضاء، وماجستير قانون الجو والفضاء بجامعة الشارقة، إضافة إلى بكالوريوس وماجستير هندسة طيران بجامعة خليفة، وبكالوريوس وماجستير في هندسة الطيران بجامعة الإمارات للطيران.