أمطار وجريان شعاب وأودية في مناطق بالدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت أبوظبي والعين ومناطق متفرقة من الدولة هطول أمطار متفاوتة الشدة، تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، وجريان الشعاب بالأودية، حيث تهيأت الفرصة لتكوّن سحب ركامية ممطرة، تصاحبها رياح نشطة السرعة أحياناً مثيرة للغبار، وقد تؤدي إلى اضطراب البحر، وتصل سرعة الرياح إلى 45 كم/ساعة والبحر قاسٍ، مضطرب الموج أحياناً وخاصةً مع السحب في الخليج العربي، ورياح منعشة ويصل ارتفاع الموج إلى 7 أقدام في العمق، وذلك من الساعة 12:30 2022/12/25 وحتى الساعة 12:30 الاثنين اليوم، والذي يتوقع خلاله تعمق المنخفض الجوي.

وشملت مناطق الهطول: طريق العين دبي، وشمال العجبان بأبوظبي وزاخر والمبزرة الخضراء والهير، ورماح، والفقع، ومساكن، والفوعة، والخزنة والشويب بالعين، وشارع الشيخ زايد، وسبح السلم بدبي، وودبا الحصن، والسيوح، ومليحة، والمدام، وخورفكان بالشارقة، وأم القيوين والمرجان، والجزيرة الحمراء، والفحلين، والرفاع، والظيت والرمس، وشمل، وغليله، وشعم، وجبل جيس، وجبل مبرح، والحليلة، وخور خوير، وشوكة برأس الخيمة، ومدينة الفجيرة، وضدنا، والفرفار، وجبل الحبن، والفقيت، ودبا، والبصيرة، بالفجيرة.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية والشمالية من الدولة، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه، والتي يتوقع استمرار هطولها حتى نهاية الأسبوع.

وقد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له، حالة جوية على الدولة بدأت أمس الأحد 25 وتستمر إلى الأربعاء 28 ديسمبر 2022، حيث تتأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، متزامناً مع امتداد منخفض جوي وتيار هوائي غربي في طبقات الجو العليا تؤدي إلى تحرك تشكلات سحب مختلفة من الغرب باتجاه الدولة على شكل موجات متتالية.

ويكون الطقس من الأحد إلى الأربعاء، غائماً جزئياً إلى غائم، حيث تزداد كميات السحب على فترات تتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية تمتد على بعض المناطق الشرقية.