«الفنادق الخضراء» مبادرة تعزز الوعي بحماية البيئة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

نظمت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، حملة تنظيف في شواطئ رأس الخيمة بالتعاون مع عدد من المنتجعات والفنادق بالإمارة، وذلك ضمن مبادرة «الفنادق الخضراء» والتي تهدف إلى تحقيق استدامة متكاملة بنسبة 100 % في جميع فنادق رأس الخيمة، والمساهمة في دعم القطاع السياحي، وتطوير السياحة التراثية والبيئية التي تشهد نمواً متزايداً في الإمارة، بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، بدورتها الخامسة.

وأوضح المهندس خالد فضل العلي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن مبادرة «الفنادق الخضراء» تساهم في كل عام بزرع روح المحافظة على النظافة العامة في كافة المناطق البرية والعامة، حيث تُعد المبادرة من المبادرات النوعية التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030 والتي تشارك فيها مؤسسات الدائرة التنفيذية، ممثلة في مؤسسة الصرف الصحي، وإدارة المخلفات والأشغال والزراعة التجميلية، بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، ضمن معايير جديدة تشمل جميع متطلبات الاستدامة البيئية والتي تهدف إلى جعل الفنادق أكثر استدامة وصديقة للبيئة وإلى الحفاظ على الموارد الطبيعية ودعماً لمساعي حكومة رأس الخيمة بشكل خاص والدولة بصفة عامة لمعالجة 75 % من إجمالي النفايات البلدية الصلبة بطرق المعالجة المختلفة.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى تحسين مستويات إعادة التدوير، وتوعية أفراد المجتمع بأهمية المبادرات المستدامة، والمساهمة في حماية البيئة الطبيعية، كذلك خفض المخلفات العضوية المصدرة لمكب النفايات بنسبة 10%، حيث يجب على الفنادق المشاركة في برنامج التقييم الأخضر لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية المطلوبة.

وقد وضعت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة مبادئ توجيهية وبروتوكولات مخصصة لتنظيم معايير الاستدامة في القطاع الفندقي لضمان اتباع أفضل ممارسات الاستدامة، وباعتبارها السلطة المسؤولة عن منح التراخيص لجميع المشاريع الفندقية الجديدة، يشمل ذلك منتجع «وين ريزورت» المتكامل الذي أعلن عنه مؤخراً والمقرر افتتاحه في عام 2026، حيث سيتم تطويره بما ينسجم مع لائحة شروط المباني الخضراء لإمارة رأس الخيمة «بارجيل»، وهناك أيضاً مشروع «إيرث هوتيلز ألتيتيود»، مفهوم الفندق المؤقت صديق البيئة المقرر افتتاحه على جبل جيس خلال الربع الأخير من عام 2022؛ و«سيج ماونتن لودج» مشروع المنتجع الجبلي المحمي والمدار بصورة مستدامة الذي يضم عدداً من النزل المصنوعة من مواد طبيعية ومستدامة والمقرر افتتاحه على جبل جيس خلال عام 2023 وأكثر من 20 مشروعاً مستداماً جديداً قيد التطوير في جميع أنحاء الإمارة.

«إمارتي بيتي»

تُعد مبادرة الفنادق الخضراء هي أحد مشاريع مبادرة «إمارتي بيتي»، التي تهدف إلى جعل الفنادق أكثر استدامة وصديقة للبيئة، عبر فصل وإعادة تدوير المخلفات المنتجة في قطاع الضيافة من المصدر، وتتولى المؤسسة جمع المخلفات القابلة لإعادة التدوير من الفنادق التي تتوزع في مختلف أنحاء الإمارة.