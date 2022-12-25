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«كهرباء الشارقة» تحصد «أيزو المرونة المؤسسية»

عائشة عبدالله والحضور خلال تسلم الشهادة (من المصدر)
26 ديسمبر 2022 01:14

الشارقة (الاتحاد)

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حصلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على شهادة الأيزو في مجال نظام الأمن والمرونة المؤسسية 22316:2017 ISO تتويجاً لجهودها في تبني القدرات والمرونة المؤسسية في العمل الحكومي وتطوير منظومة العمل، وتطبيق أفضل الممارسات المؤسسية والتعريف بالمصطلحات المتعلقة بالمرونة التنظيمية ومبادئها، وتحديد سمات وأنشطة تدعم «الهيئة» في تحقيق مرونتها التنظيمية وتقويتها، وتعزيز جودة حياة المجتمع.
وأكدت عائشة حسين عبدالله، مدير إدارة الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها لتطوير قدرات الكوادر البشرية ومنظومة العمل في مجال المرونة المؤسسية، وذلك تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في إمارة الشارقة.
وأشارت إلى أن استراتيجية «الهيئة» تركز على تعزيز استمرارية أعمالها من خلال التحسين المستمر في مجال قدرة الهيئة على الاستجابة للتوجهات العالمية والحاجة للتغيير بما يوفر استقرارها ويعزز الرشاقة المؤسسية وتطوير القدرات الابتكارية لدى موظفيها، مما يساهم بإدارة وتحسين العمليات الرئيسية والفرعية على التطوير المستمر للأداء من خلال التغييرات التدريجية والمبتكرة، وإدراكها لأهمية الطبيعة المتنوعة والكفاءة.
وأوضحت أن حصول «الهيئة» على اعتماد مواصفة «الأيزو» في مجال المرونة المؤسسية يساهم في دعم منظومة التميز والتطوير المؤسسي، ورفع كفاءة الخطط الاستراتيجية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بما يضمن قدرة الهيئة على الاستجابة المرنة والمستمرة لمواكبة أي تغييرات في احتياجات، وتوقعات المتعاملين، وضمان استدامة النتائج في جميع الظروف.

الشارقة
كهرباء الشارقة
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