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عروض بحرية ومسيرات باليخوت

عروض بحرية ومسيرات باليخوت
26 ديسمبر 2022 01:14

دبي (وام)

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز شرطة الموانئ، وبالتعاون مع مبادرة «الروح الإيجابية»، وبحضور العميد أحمد عبيد المهيري، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة بشرطة دبي، فعاليات وأنشطة بحرية في «سكاي دايف»، استكمالاً للمبادرة البحرية الأمنية «يزوا»؛ بهدف إشراك المجتمع من المتطوعين ليكونوا جزءاً في تأمين مجتمعهم والحفاظ على سلامته.
 وأكد العقيد الدكتور حسن سهيل السويدي مدير مركز شرطة الموانئ، أن الأنشطة البحرية في «سكاي دايف»، تعزز أمن الموانئ الساحلية والمحلية والنوادي البحرية في دبي.

دبي
شرطة دبي
سكاي دايف
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