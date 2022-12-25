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«إقامة دبي» تستعرض تجارب النجاح للهيئات الحكومية

خلال الجلسة الحوارية (من المصدر)
26 ديسمبر 2022 01:14

دبي (الاتحاد)

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نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الدورة العاشرة من ملتقى فرسان التميز 2022، بهدف استعراض تجارب الفائزين في أبرز الجوائز المحلية، والإقليمية والعالمية، كجائزة دبي للتميز الحكومي الدورة 22، وجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، كما سلطت الضوء على الجهات التي حققت مؤشرات تنافسية على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وانطلق الملتقى بحضور اللواء سلطان يوسف النعيمي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومساعدي المدير العام في «إقامة دبي»، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والكوادر الوظيفية في إقامة دبي.

دبي
إقامة دبي
جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز
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