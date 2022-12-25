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اختتام «الفاحص المروري» بمشاركة منتسبي شرطة الشارقة

جانب من إحدى الورش خلال الدورة (من المصدر)
26 ديسمبر 2022 01:14

الشارقة (الاتحاد)

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اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة للتدريب والتطوير، البرنامج التدريبي «الفاحص المروري» الذي قدمته بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة على مدار خمسة أيام، وذلك في إطار حرص الغرفة على توسيع شراكتها الاستراتيجية واستثمار إمكانيات المركز وخبراته بالشكل الأمثل لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في الأجهزة والدوائر الحكومية والخاصة، بهدف تنمية قدرات الموظفين في مختلف المجالات وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في بيئات العمل.
وتضمن البرنامج الذي شارك به عدد من منتسبي شرطة الشارقة، وجاء بالشراكة مع وكالة الطاير للسيارات، مجموعة من المحاضرات المباشرة والورش الميدانية التي استهدفت تنمية قدرات المشاركين في مجال السلامة المهنية، وآلية التعرف على الحوادث وطبيعتها، ومعرفة طرق فحص وتسجيل المركبات والآليات الثقيلة، وكيفية تصدير جميع أنواع المركبات، والآليات والتقنيات الحديثة المتبعة في مجال صيانة وإصلاح أضرار المركبات. وفي ختام البرنامج قدمت مريم سيف الشامسي، مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الخدمات المساندة، يرافقها محمد شمس الدين مدير الهياكل في شركة الطاير للسيارات، وبحضور عبد العزيز السويدي مدير إدارة الموارد البشرية في الغرفة، وأمل عبد الله آل علي مدير مركز الشارقة للتدريب والتطوير، شهادات استكمال دورات البرنامج للمشاركين من منتسبي شرطة الشارقة والذين أشادوا بالبرنامج التدريبي وأهمية المحاور التي تناولها من حيث الارتقاء بأدائهم وأعمالهم، مثمنين جهود الغرفة والمركز في توفير العديد من الدورات وورش العمل بكافة المجالات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز مهارات وكفاءة الموظفين.

الشارقة
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