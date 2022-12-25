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148 ألف مستفيد من الحملات المرورية في دبي

عبدالله المري والحضور خلال الاجتماع (وام)
26 ديسمبر 2022 01:14

دبي (وام)

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أوضحت الإدارة العامة للمرور التابعة لشرطة دبي أن عدد المستفيدين من الحملات المرورية قد بلغ 147 ألفاً و561 مستفيداً، و68 ألفاً و921 مستفيداً من المحاضرات المرورية، بينما بلغ عدد المستفيدين من منصات التواصل الاجتماعي خلال الثلاثة أعوام الماضية 10 ملايين و140 ألفاً و829 مستفيداً.
واطلع معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على سير العمل في الإدارة العامة للمرور، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.
واستمع معاليه، إلى شرحٍ حول المؤشرات الاستراتيجية للإدارة العامة للمرور، والهادفة إلى خفض أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لكل 100 ألف من السكان، وذلك من خلال الكوادر البشرية التخصصية المؤهلة، واستخدام أحدث التقنيات الذكية وبرامج الذكاء الاصطناعي في ضبط الحركة المرورية. كما اطلع معاليه على إحصائيات المخالفات المرورية لعام 2021، وأكثر المناطق التي تكثر فيها المخالفات، وأكثر نصوص المخالفات تحريراً، وأكثر أصناف المركبات المرتكبة للمخالفات، بالإضافة إلى إحصائيات الفرق الضبطية التي تتمثل في فريق المشاة، وفريق النقل الجماعي، وفريق الدراجات والسكوتر. واستمع معالي القائد العام لشرطة دبي إلى شرح حول سير العمل في إدارة حوادث السير، بالإضافة إلى أسباب وأنواع الحوادث المرورية، وأعلى 10 شوارع تسجيلاً للحوادث، وجنسيات مرتكبي الحوادث المرورية، وأعمارهم، ومواقع الحوادث المرورية، والمناطق الساخنة التي تكثر فيها الحوادث.

دبي
المرور
شرطة دبي
عبدالله المري
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