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حادث اصطدام بجبل يودي بحياة شاب خليجي

حادث اصطدام بجبل يودي بحياة شاب خليجي
25 ديسمبر 2022 20:38

رأس الخيمة (الاتحاد)

أسفر حادث اصطدام بجبل في إحدى مناطق رأس الخيمة، صباح اليوم الأحد، عن وفاة شاب خليجي 22 عاماً، وتعود تفاصيل الحادث، وفقاً للرائد علي الرحبي رئيس مركز شرطة الرمس الشامل بالإنابة، إلى ورود بلاغ في تمام الساعة الحادية عشرة و24 دقيقة صباحاً عن وقوع حادث تصادم في إحدى المناطق الجبلية، خلال نزول مركبة يقودها شاب من أعلى الجبل نتيجة فقدانه السيطرة على دفة القيادة، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالجبل، ما أسفر عنه وفاته.

وأضاف، أن دوريات الشرطة وسيارة الإسعاف الوطني هرعت فور تلقي البلاغ للمكان المحدد، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المستشفى، تمهيداً لتسليمه لذويه لإقامة مراسم الدفن عليه حسب الأصول المتبعة، فيما تسلمت الجهات المرورية المختصة في مركز شرط الرمس الشامل ملف الحادث لاستكمال الإجراءات القانونية.
 

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