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توقعات بسقوط أمطار على الدولة

أمطار خفيفة (أرشيفية)
25 ديسمبر 2022 18:35

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً في حالة عدم استقرار جوي، وتزداد كميات السحب تدريجياً على مناطق متفرقة من الدولة يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً.

وقال المركز في بيانه اليومي: إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 20 إلى 35 تصل إلى 50 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب أحياناً مع السحب ويحدث المد الأول عند الساعة 14:20 والمد الثاني عند الساعة 04:52 والجزر الأول عند الساعة 08:08 والثاني عند الساعة 21:49.. وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا إلى مضطرب أحياناً مع السحب ويحدث المد الأول عند الساعة 11:06 والمد الثاني عند الساعة 00:35 والجزر الأول عند الساعة 17:45 والثاني عند الساعة 06:44.

 

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