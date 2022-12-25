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بلدية مدينة أبوظبي تكمل استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار

بلدية أبوظبي
25 ديسمبر 2022 15:41

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية- إدارة صيانة البنية التحتية، استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار 2022-2023، وذلك عبر تعزيز ورفع كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار في مدينة أبوظبي، ووضع خطة متكاملة لحالات الطوارئ الناتجة عن مياه الأمطار، وتوفير أسطول من الآلات والمعدات للتعامل مع حالات ودرجات الطوارئ.

ويضم أسطول الآلات والمعدات مضخات ديزل وكهربائية، وصهاريج سحب مياه، ومولدات كهربائية، بالشكل الذي يضمن استمرارية الأعمال، وحماية أفراد المجتمع من أي آثار ناتجة عن التقلبات الجوية، وفي الوقت ذاته حماية المرافق العامة وأصول البلدية والطرق، وضمان تصريف سريع وآمن لمياه الأمطار.

وتؤكد بلدية مدينة أبوظبي أنها تعمل على القيام بصيانة دورية ومستمرة لشبكات ومصبات ومحطات تصريف مياه الأمطار، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للتخفيف من حالات الطوارئ خلال موسم الأمطار، ويتم تكثيف هذه الأعمال قبل حلول المواسم المطرية، حيث تم تنظيف عدد (7,200) كم من الخطوط، وتم عمل الصيانة الدورية لعدد (204,625) أصل تصريف وعدد (204) مصبات بحرية و(102) محطة ضخ.

وتجري الفرق الفنية التابعة لفريق صيانة أنظمة تصريف مياه الأمطار في بلدية مدينة أبوظبي زيارات ميدانية للمواقع بشكل مستمر، بهدف التأكد من عمل هذه الأنظمة بالكفاءة المطلوبة أثناء المواسم المطرية، كما يتم تحديث خطط الاستجابة بشكل مستمر، والتأكد من جاهزية مراكز الاتصال لدى المقاولين لاستقبال الشكاوى أثناء الهطولات المطرية على أن يكون العمل 24 ساعة على مدار الأسبوع.

وأضافت البلدية أنها تقوم بالكشف عن أماكن تجمع المياه في آخر هطول مطري من خلال سجلات مشاريع التشغيل والصيانة السابقة والتأكد من استمرار وجود أي مشكلة أو مسبباتها من أجل وضع الحلول الفنية المناسبة، وتحديد العمالة والمعدات الكافية للتعامل معها، وتحديد المناطق والأصول المتوقع تأثرها أثناء الهطول المطري للتعامل معها بشكل فوري عند هطول المطر.

وبشأن المشاريع الجديدة المتعلقة بتصريف مياه الأمطار، أكدت بلدية مدينة أبوظبي أنها تستكمل حالياً إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار في المناطق التي لا تحتوي على شبكة أو فيها انقطاعات في الشبكة، كما يتم استكمال إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار في المناطق الكبيرة التي لا تضم شبكات، من خلال تنفيذ مشاريع تتناسب مع مخرجات المخطط العام للبنية التحتية في مدينة أبوظبي.

ونوهت البلدية بأنها تتبع المعايير الحديثة في شبكات تصريف مياه الأمطار عند إنشاء مدن جديدة، حيث تعتمد أعمال تصميم وتنفيذ أنظمة شبكات تصريف مياه الأمطار على المعايير الواردة في دليل تصميم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وفقاً لأحدث المعايير العالمية المطبقة.

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