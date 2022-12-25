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شرطة أبوظبي: تقسيط رسوم دورات "النقاط المرورية" من دون فوائد بنكية

شرطة أبوظبي: تقسيط رسوم دورات "النقاط المرورية" من دون فوائد بنكية
25 ديسمبر 2022 14:29

 دعت شرطة أبوظبي الجمهور للاستفادة من " تقسيط رسوم دورات برامج النقاط المرورية" بدون فوائد أو أرباح، بعد اتفاقها مع خمس بنوك على تقسيط الرسوم باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عنها موضحة أنها تأتي بهدف تعزيز قيم السعادة والإيجابية للمتعاملين.

وأوضحت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع أنه تم تحديد شروط وخطوات الاستفادة من التقسيط وهي أن يكون المتعامل حاصلاً على بطاقة ائتمان مغطاة صادرة من البنوك الخمسة وهي " بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق الاسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي" والاتصال مباشرة بأحد البنوك التي تقدم الخدمة لتوضيح آليتها في عملية التقسيط.

وتتيح الخدمة دفع الرسوم عبر مراكز الخدمة التابعة لادارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بنظام التقسيط دون احتساب أي فوائد على المستفيدين.

وتهدف الخدمة إلى وضع التسهيلات للسائقين لتقسيط المبالغ بيسر وسرعة إجراءات التحاقهم بدورات برامج النقاط المرورية في أبوظبي والعين والظفرة. ووفقا لآلية التقسيط بالإمكان دفع مبلغ التسجيل 800 درهم لبرنامج تخفيض النقاط المرورية على دفعات بالتنسيق مع البنوك، ودفع مبلغ 2400 درهم لبرنامج استرجاع رخصة القيادة، وكذلك 2400 درهم بالنسبة لسائقي المركبات الثقيلة وذلك على أقساط مالية ميسرة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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