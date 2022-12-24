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سعيد بن طحنون يفتتح مهرجاناً عائلياً بالعين

سعيد بن طحنون يفتتح مهرجاناً عائلياً بالعين
25 ديسمبر 2022 01:18

العين (وام)

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شهد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان ونجله الشيخ محمد، افتتاح «مهرجان ونترفايبز» العائلي الأول الذي تنظمه مؤسسة ونترفايبز المقام في حديقة الطوية - بمدينة العين، بحضور العديد من الشخصيات والمسؤولين. 
واطلع معاليه على الأنشطة والفعاليات المتنوعة والأجنحة المصاحبة للمهرجان. ويقدم المهرجان للمواطنين والمقيمين من زواره عروضاً تسويقية وترفيهية وفعاليات مبتكرة وجوائز قيمة، وتقديم تجربة ترفيهية متميزة لضيوف وزوار المهرجان المتوقع استقبالهم خلال فترة المهرجان الذي يستمر حتى 6 أبریل 2023، من خلال تجارب فريدة ومميزة من التسوق والترفيه وتذوق المأكولات والاستمتاع بأكبر منطقة للألعاب الترفيهية والفعاليات الشيقة والعروض المميزة التي سيكون لها الأثر الإيجابي في إضفاء أجواء السعادة والبهجة على الزوار. 

سعيد بن طحنون
الإمارات
العين
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