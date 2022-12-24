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شرطة دبي تنظم لقاءً تعريفياً مع 34 مؤسسة تعليمية

شرطة دبي تنظم لقاءً تعريفياً مع 34 مؤسسة تعليمية
25 ديسمبر 2022 01:20

دبي (وام)

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نظم مجلس طلبة الجامعات والكليات وبالتعاون مع الإدارة العامة للتميز والريادة بشرطة دبي، فعالية «اليوم التعريفي للقمة العالمية الشرطية»، بهدف تعريف الشركاء من المؤسسات التعليمية في مختلف الجامعات والكليات بالدولة بالقمة التي تستضيفها شرطة دبي، وتقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي.
حضر اللقاء الذي نُظم في نادي ضباط الشرطة، العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وعدد من الضباط وممثلي شؤون الطلبة من 34 كلية وجامعة من مختلف إمارات الدولة.
وبدأ اللقاء باستعراض فيديو عن القمة العالمية الشرطية، ومن ثم التعريف بها من خلال جلسة نقاشية، استعرضت المؤتمرات التي ستعقد في القمة، منها مؤتمر الحد من الجريمة ومؤتمر علوم الأدلة الجنائية، ومؤتمر مكافحة المخدرات، ومؤتمر الطائرات من دون طيار، ومؤتمر الابتكار والمرونة الشرطية، قدمها كل من العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، والمقدم راشد المعيني، والمقدم الدكتور راشد الغافري، والملازم أول ناصر الفلاسي، وأدار الجلسة الدكتور موسى عريقات.
وتعرف المشاركون في اللقاء التعريفي على العناوين والمواضيع التي سيتم تسليط الضوء عليها في القمة، منها تطوير تقنيات الشرطة لخدمة المجتمعات في عالم اليوم، وذلك ضمن خمسة محاور رئيسية، تتمثل في الحد من الجريمة والجريمة الإلكترونية، الابتكار في الشرطة، أمن وسلامة الطرق، المرونة في العمل الشرطي، وعلوم الأدلة الجنائية.

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شرطة دبي
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