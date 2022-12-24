«شورى أطفال الشارقة» يستكشف «آثار مليحة»

الشارقة (الاتحاد)

نظمت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، رحلة لأعضاء «شورى أطفال الشارقة»، في دورته البرلمانية السابعة عشرة، لمركز مليحة للآثار في الإمارة.

انطلق البرنامج بورشة عمل تعرفوا خلالها إلى كيفية تشكل الأحافير بهدف تعزيز معلوماتهم حول تاريخ الأحافير في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكيفية تكونها منذ مئات وآلاف السنين، وكذلك تعزيز ثقافتهم حول بيولوجيا الأحافير وطبيعتها.

كما تعرفوا، خلال جولتهم في متحف مليحة للآثار، على أهم المعلومات التاريخية حول تاريخ البشر في منطقة مليحة على مر العصور، وهي: العصر الحجري القديم، والعصر الحجري الحديث، والعصر البرونزي، والعصر الحديدي، وفترة ما قبل الإسلام، ثم انتقلوا إلى جولة خارجية حول المناطق والمواقع الأثرية ومن ثم شارك الأعضاء في لعبة «البحث عن الكنز»، التي انقسموا من خلالها إلى مجموعات تتنافس بروح رياضية لحل الألغاز عن المناطق التاريخية التي قاموا بزيارتها.

يُذكر أن «أطفال الشارقة» تسعى من خلال هذه الزيارة إلى تعريف الأعضاء بتاريخ دولة الإمارات، إلى جانب تعزيز روح الفريق فيما بينهم.

يذكر أن مجلس «شورى أطفال الشارقة»، يهدف إلى بناء وصقل شخصية الأعضاء، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن آرائهم في مختلف القضايا التي تعنيهم وتُمدّهم بالخبرات اللازمة لمهارات الحوار، لتحقيق رؤية القيادة في بناء قادة المستقبل من خلال تثقيفهم وإِشراكهم في الحياة البرلمانية، وترسيخ مبادئ السلوك القائم على احترام آراء الآخرين، وتقدير شخصياتهم، وترسيخ المبادئ الإماراتية والقيم الرفيعة كمبدأ الإيثار وتقديم المصلحة العامة.